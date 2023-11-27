La FIFA anuncia a Kraken como la plataforma oficial de intercambio de criptomonedas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Kraken, una de las principales empresas de criptomonedas, se une a la Copa Mundial más grande de la historia

La plataforma respaldará iniciativas de interacción entre aficionados en 16 ciudades anfitrionas en Canadá, Estados Unidos y México

Esta empresa aporta más de una década de experiencia en infraestructura confiable de inversión en criptomonedas para los aficionados al fútbol en Norteamérica y Europa

La FIFA se complace en anunciar la incorporación de Kraken como la plataforma oficial de intercambio de criptomonedas de la Copa Mundial de la FIFA™ más grande de todos los tiempos.

Esta alianza con una de las empresas líderes en monedas virtuales, operada por Payward, permitirá que los aficionados interactúen con una variedad de activaciones y ofertas de producto, y vivan la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de formas innovadoras y atractivas.

Al tiempo que la FIFA se prepara para darle la bienvenida al mundo en 16 ciudades anfitrionas en Canadá, Estados Unidos y México durante la primera edición del Mundial con 48 selecciones, Kraken se encargará de respaldar iniciativas enfocadas en la afición y diseñadas para celebrar la naturaleza global del fútbol y la capacidad de la competición para unir a miles de millones de personas a través de la pasión por el deporte.

Esta colaboración inicia el 10 de junio con el Countdown Concert [introducir enlace], una serie de espectáculos que se llevarán a cabo en la víspera del partido inaugural en los tres países anfitriones de esta magna edición mundialista. Estos conciertos marcarán el inicio de la programación para aficionados de Kraken durante todo el torneo, que presentará a cientos de millones de personas en Norteamérica y Europa un sistema financiero más abierto, accesible e interconectado a través del lenguaje universal del fútbol.

Romy Gai, director de la División Comercial de la FIFA, declaró: «Para la FIFA, la innovación siempre ha estado al centro de la evolución y mejora de la experiencia del público. Ahora que nos preparamos para recibir al mundo en la mayor Copa Mundial de la historia, nos complace trabajar junto a Kraken, una organización que comparte nuestro compromiso con la tecnología y la ruptura de paradigmas. Juntos, buscaremos nuevas formas de conectar a la afición con el torneo y crear experiencias memorables que fortalezcan el vínculo de las personas con el deporte y con los momentos que hacen que el Mundial sea tan especial».

Por su parte, Arjun Sethi, codirector general de Payward y Kraken, señaló: "El fútbol es lo único que hace que todo el planeta se mueva al mismo tiempo. En el curso de siete semanas, seis mil millones de personas verán el mismo partido en todos los países y en todos los idiomas. El dinero debería ser igual. El fútbol siempre ha trascendido fronteras, y las criptomonedas hacen lo mismo. Durante la mayor parte de la historia, los mejores mercados estuvieron reservados para unos cuantos, pero en la Copa Mundial podremos mostrarle a todos lo que se han estado perdiendo: un sistema financiero abierto y sin fronteras al que se pueda acceder desde el celular. No se trata de un concepto futuro, sino que ya es una realidad".

Este acuerdo refuerza la posición de Kraken en el deporte mundial tras sus alianzas con destacados clubes de fútbol, equipos de automovilismo y deportistas de renombre, lo que refleja un compromiso compartido con la innovación, la comunidad y la interacción con los aficionados.