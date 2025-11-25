La FIFA y Globant firman la ampliación de su colaboración para prestar servicios digitales innovadores

Tras cuatro años de positiva colaboración, Globant proporcionará a la FIFA un amplio conjunto de servicios de informática, software y desarrollo de plataformas digitales

La consultora digital y proveedora de servicios de desarrollo de software se convierte en promotor para Norteamérica y Europa de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™

Globant también patrocinará la próxima FIFAe Finals 2025, que se disputará en Arabia Saudí, y la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027™, que se celebrará en Azerbaiyán y Uzbekistán

La FIFA y Globant han firmado la ampliación de su acuerdo para continuar desarrollando la provechosa colaboración que han mantenido durante los últimos cuatro años.

Globant, una empresa nativa digital que moderniza el mundo de la empresa con innovadores sistema tecnológicos, va a desarrollar un amplio catálogo de proyectos en todo el ecosistema de la FIFA. Entre estos proyectos se incluyen mejoras en las plataformas digitales de la FIFA y una nueva aplicación móvil que impulsará la difusión de varios torneos de la FIFA, como la revolucionaria Copa Mundial de la FIFA™ que se celebrará el próximo año.

En el marco del acuerdo, Globant será promotor de torneo para Norteamérica y Europa en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™. Globant también prestará sus servicios en otras competiciones importantes de la FIFA, como la FIFAe Finals 2025, que se celebrará en diciembre en Arabia Saudí, y la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA™, que tendrá lugar en Azerbaiyán y Uzbekistán en 2027.

"Estamos encantados de reforzar nuestra colaboración con la FIFA y de emprender juntos esta nueva etapa de innovación en el mundo del fútbol —declaró Martin Migoya, cofundador y director ejecutivo de Globant—. La tecnología puede amplificar el poder del deporte al posibilitar conexiones más intensas, vivencias más enriquecedoras y experiencias más personalizadas para los aficionados de todo el mundo".

Por su parte, el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, afirmó: "Este nuevo acuerdo suscrito por la FIFA y Globant refleja la visión de ambas organizaciones para rediseñar la forma de vivir el fútbol en la era digital, sin perder la emoción, el sentido de comunidad y la dimensión global que lo han convertido en el deporte rey. Estamos deseando continuar nuestra colaboración con Globant con servicios digitales que hagan que nuestros torneos sean aún más atractivos y gratificantes para los aficionados".