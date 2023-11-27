FIFA Sound sube en las listas de grandes éxitos y pone al mundo a bailar al ritmo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ supera las 336 millones de reproducciones, y Dai Dai , el tema de Shakira y Burna Boy, ocupa el puesto número diez de las 50 canciones más escuchadas en Spotify en todo el planeta

Las canciones Dai Dai,DNA y Game Time figuran en el top 20 mundial de Shazam

Las ceremonias de inauguración contaron con una cantidad sin precedentes de artistas, con audiencia conjunta en las redes sociales que supera los mil millones de seguidores

Tras solo ocho días de un fútbol soberbio, los aficionados de todo el planeta están escuchando, compartiendo, cantando y bailando los temas del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que está transformando la competición en un movimiento musical de alcance global, que aúna fútbol, música y entretenimiento, en tiempo real. Gracias a él, los seguidores se están uniendo en una celebración que trasciende los terrenos de juego.

Este impulso global se plasma en las listas de éxitos musicales; pues las canciones Dai Dai (de Shakira y Burna Boy), DNA (del maestro Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion y EJAE) y Game Time (de Future y Tyla)se encuentran en el toptop deShazam , en concreto, entre las 20 canciones novedades más escuchadas. Además, Game Time también ha sido la cuarta canción más viral del mundo en Shazam esta semana.

Desde que se publicó, el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha tenido 336 millones de reproducciones y, del 5 al 7 de junio, ocupó el tercer puesto en la lista mundial de estrenos de álbumes en Spotify en todo el mundo. Por su parte, el tema de Shakira y Burna Boy, Dai Dai, se sitúa en el puesto número diez de las 50 canciones más escuchadas de Spotify en todo el planeta. En las plataformas de vídeo, el álbum oficial sigue suscitando el interés del público, y cuenta con 364 millones de visualizaciones en YouTube en 19 vídeos musicales y vídeos cortos animados. Igualmente, Dai Dai y Champions (de IShowSpeed) han encabezado la lista de los 100 vídeos musicales más reproducidos en todo el mundo esta semana en YouTube, en el primer y segundo puesto, respectivamente.

“Los aficionados no solo están disfrutando de las jugadas sobre el terreno de juego, sino que están bailando y cantando al ritmo del Mundial —ha declarado el presidente de la FIFA, Gianni Infantino—.

El éxito rotundo de FIFA Sound, que está subiendo posiciones en las listas de éxitos mundiales y se escucha en todos los continentes, demuestra que la competición se ha convertido en una celebración mundial del fútbol, de la música y de la cultura”.