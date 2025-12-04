FIFA y Boggi Milano unen fuerzas para fabricar vestimenta formal para la Copa Mundial de la FIFA™ y la Copa Mundial Femenina de la FIFA™

La reconocida marca de diseño italiana confeccionará los uniformes del personal para ambas citas

Boggi Milano también lanzará una colección bajo licencia inspirada en las dos competiciones de selecciones más importantes de la FIFA

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, llevará el nuevo uniforme de gala en el sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La FIFA se complace en anunciar el acuerdo de colaboración durante cuatro años con la prestigiosa marca Boggi Milano, que será proveedora oficial de la vestimenta formal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™ y licenciataria oficial de ambas competiciones.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, desvelará el nuevo uniforme de gala en el sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, un emocionante acontecimiento que tendrá lugar en Washington, D. C. a las 12:00 (hora local) del próximo viernes 5 de diciembre. En el acto se conocerán por fin los grupos y emparejamientos que deberán superar las 48 selecciones participantes para alcanzar la gloria en la competición, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

El acuerdo entre la FIFA y Boggi Milano incluye la confección de los conjuntos de vestimenta formal para todo el personal de la FIFA, así como para los miembros del Consejo de la FIFA. Los uniformes completos, tanto de mujer como de hombre, incluirán accesorios y un diseño que aúna elegancia, funcionalidad y comodidad.

Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, lo explicaba así: "Es un enorme placer anunciar esta colaboración con Boggi Milano, una marca de diseño de reconocido prestigio mundial cuya reputación y oficio la convierten en la marca idónea para confeccionar los uniformes del personal que organizará los mayores acontecimientos deportivos del planeta. La FIFA y Boggi Milano comparten su compromiso con la excelencia y la innovación, así como con lograr un alcance mundial. Juntos, esperamos lograr que nuestros equipos den una imagen impecable en un escenario como este, algo que sin duda valorarán tanto los aficionados como los socios y grupos de interés de todo el mundo".

La colaboración marca un hito importante en la expansión internacional de la marca de moda, que ya vende sus prendas de moderno diseño italiano en los puntos de venta de más de 60 países. Asimismo, la nueva alianza incluye el lanzamiento de una colección cápsula bajo licencia dedicada a la Copa Mundial de la FIFA™ y a la Copa Mundial Femenina de la FIFA™, que estará disponible en los grandes mercados internacionales, además de en las 290 tiendas físicas y la tienda online de Boggi Milano. Inspirada en el deporte y la sofisticación, esta línea de productos brindará al público la oportunidad de disfrutar del estilo de los Mundiales a través de prendas que aúnan la máxima elegancia y calidad.

Claudio Zaccardi, presidente y director ejecutivo de Boggi Milano, declaró: "Es un honor para nosotros colaborar con la FIFA en un proyecto que combina a la perfección deporte y elegancia. Poder vestir al personal de la organización y lanzar una exclusiva colección cápsula nos permite expresa nuestra visión del estilo contemporáneo, inclusivo e internacional, y de llevarlo por primera vez a un público global".