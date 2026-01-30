Aramco será patrocinador oficial de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA™

El nombramiento de Aramco como patrocinador oficial de la primera competición internacional femenina de clubes de la historia se produce antes de la final de esta edición, que se disputará el próximo 1 de febrero en Londres

Se trata de un nuevo paso en la prolongada colaboración entre la FIFA y Aramco, relacionada con el desarrollo del fútbol femenino

El Arsenal Women FC y el SC Corinthians competirán por la corona de campeón intercontinental. Las entradas para el partido por el tercer puesto y la final se pueden adquirir en FIFA.com/tickets

Aramco se ha convertido en patrocinador oficial de energía de la edición inaugural de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA™, que coronará al primer club campeón intercontinental femenino de la historia el próximo domingo 1 de febrero en Londres.

El acuerdo entre la FIFA y Aramco representa un avance natural en el trabajo de la empresa por la promoción y crecimiento del fútbol femenino. En estrecha colaboración con la FIFA, Aramco está respaldando programas de desarrollo acordes con la Estrategia de Fútbol Femenino de la entidad. Como parte de este apoyo, la empresa contribuye a crear estructuras para la participación y a impulsar la visibilidad, la sostenibilidad y el crecimiento comercial del fútbol femenino en los escenarios internacionales.

"Se trata de un momento sumamente apasionante para el fútbol femenino. Esta máxima competición brinda a las jugadoras nuevas oportunidades de competir en los escenarios internacionales y a los aficionados, de disfrutar de las mejores futbolistas del planeta", declaró Sara Booth, directora de Fútbol Femenino de Élite de la FIFA.

Y añadió: "La colaboración con Aramco es una poderosa declaración de nuestra fe en el futuro del fútbol femenino y permite a la FIFA mejorar aún más la Copa de Campeones Femenina, acelerar su crecimiento y mantener el extraordinario desarrollo que el fútbol femenino está experimentado en los últimos años. Juntos, estamos generando un impulso que servirá de inspiración a jugadoras y aficionadas de todo el planeta". Rania Biltagi, responsable de Patrocinios y Alianzas de Aramco, manifestó: "El patrocinio de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA 2026 representa otro apasionante hito para Aramco. Como uno los principales socios mundiales de la FIFA, estamos brindando más oportunidades a las mujeres de jugar al fútbol y desarrollar el deporte.

En Aramco, nos enorgullecemos de nuestra tradición de empresa que suministra energía por todo el planeta, fomenta el progreso, capacita a las comunidades y empodera a las personas. Este torneo proporciona a las jugadoras un escaparate mundial en el que brillar y, lo que es más importante, servir de inspiración a muchas otras mujeres del planeta. Nuestro compromiso con el fútbol femenino también se ajusta a nuestra aspiración general por impulsar la participación de la juventud, ampliar la preparación para el mundo laboral y crear nuevas estructuras para que las mujeres persigan sus sueños, ya sea como deportistas, ingenieras o futuras líderes del ámbito industrial".

Los aficionados esperan con ilusión la gran final que se disputará en el Estadio del Arsenal este domingo, donde se coronará el primer campeón femenino intercontinental de clubes. En primer lugar, el recinto acogerá el partido por el tercer puesto entre el ganador de la Liga de Campeones Femenina de la CAF, el ASFAR (Marruecos), y el campeón de la Concacaf, el Gotham FC (Estados Unidos). El encuentro empezará a las 14:45 GMT (15:45 CET). Poco después, a partir de las 18:00 GMT (19:00 CET), se disputará la final entre el ganador de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA, el Arsenal Women FC (Inglaterra), y el campeón de la CONMEBOL Libertadores Femenina, el SC Corinthians (Brasil). El encuentro pondrá fin a una inolvidable primera edición de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA™.