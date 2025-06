Airbnb y la FIFA anuncian un importante acuerdo de colaboración para varios torneos

"Estoy encantado de acoger a visitantes de todo el mundo durante la Copa Mundial en Houston, ciudad que considero mi hogar desde hace siete años. Quiero poner de mi parte para que se conozcan nuestra cultura y nuestras ofertas de alojamiento y restaurantes. Me encantaría que mis huéspedes descubrieran, por ejemplo, la cocina fusión típica de aquí. ¿A quién no le van a gustar nuestros tacos de delicioso brisket y nuestra parrilla con toques asiáticos? Por otra parte, no me cabe duda de que este campeonato histórico beneficiará a la economía de cada área de la ciudad", dice Sébastien Long, anfitrión de Airbnb en la ciudad texana.