La FIFA abre el proceso de licitación para los derechos de retransmisión en España de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™

THE BEST FIFA FOOTBALL AWARDS™ 2021

El interés por el fútbol femenino no para de crecer en España, tal como revelan los récords de asistencia alcanzados en los partidos de clubes y en las históricas cifras de audiencia registradas durante la Eurocopa femenina de la UEFA de 2022. El combinado nacional español ocupa actualmente el octavo puesto en la Clasificación Mundial Femenina FIFA/Coca-Cola y cuenta con algunas de las mejores jugadoras del planeta, como Jennifer Hermoso —máxima goleadora histórica de la selección— o Alexia Putellas, Premio The Best a la Jugadora de la FIFA en 2021.