Monte Tomé: "Tenemos que seguir manteniendo la ambición, las ganas de mejorar y la humildad"

Solo Japón se había acercado a una hazaña de tal calibre, pero las Nadeshiko no lo lograron con todos los niveles a la vez. Y no solo eso, los premios The Best a la Jugadora de la FIFA que Aitana Bonmatí ha conseguido en 2023, y Alexia Putellas en 2022 y 2021, destacan una verdad: el fútbol femenino español no para de derribar barreras.