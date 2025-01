Protocolo de pruebas y certificación

La FIFA ofrece actualmente dos estándares de certificación para la tecnología VAR: FIFA Quality, que ayuda a los proveedores a promocionar sus sistemas, y FIFA Basic, certificación para uso no comercial. Para ambos se exige demostrar, en procesos de prueba independientes, que la tecnología cumple con unos requisitos mínimos para su uso en partidos de fútbol. Los proveedores* que deseen certificar su tecnología deberán seguir las instrucciones de la guía How to obtain certification for VAR technology (Proceso de certificación de la tecnología VAR) y presentar su solicitud con la documentación exigida por el Programa de calidad de la FIFA.