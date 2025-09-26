Ya se conoce el Grupo de Estudio Técnico de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025™

El panel estará encabezado por el especialista sénior en fútbol de la FIFA, Pascal Zuberbühler

El grupo de expertos analizará al detalle los 52 partidos de la competición

Chile se prepara para recibir a los mejores talentos del mundo en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA™

Crece la expectación ante el inicio inminente de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025™. Mientras tanto, las 24 selecciones ultiman los preparativos para una competición que acogerá a los jugadores de mayor talento del planeta.

Las futuras leyendas desplegarán su mejor fútbol bajo la atenta mirada del Grupo de Estudio Técnico de la FIFA (GET), que analizará al detalle todos los encuentros de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025™.

El GET estará encabezado por el especialista sénior en fútbol de la FIFA y exguardameta de la selección suiza Pascal Zuberbühler. A su lado estarán la exdefensa y seleccionadora de Francia Corinne Diacre; el reconocido especialista polaco en desarrollo de fútbol juvenil Marcin Dorna; y el entrenador y exdelantero chileno Marcelo Jara. El grupo de expertos contará además con la ayuda del analista sénior de rendimiento de la FIFA Harry Lowe.

El objetivo del GET es observar partidos, detectar tendencias e innovaciones tácticas, e ilustrarlas mediante ejemplos y datos recopilados por el Equipo de Perspectivas del Rendimiento Futbolístico. Los hallazgos del panel se publican en el Centro de Capacitación de la FIFA, una innovadora plataforma disponible para futbolistas y entrenadores en todo el mundo. El GET también se encarga de elegir a los ganadores de algunos premios individuales, como el Balón de Oro de adidas y el Guante de Oro de adidas.

"Para el torneo de Chile hemos reunido a un grupo diverso de especialistas con distintas trayectorias y una vasta experiencia —apuntó Zuberbühler—. Estoy deseando seguir la competición. Tenemos ganas de ver los distintos estilos de juego y enfoques de desarrollo adoptados por las confederaciones. Por supuesto, me fijaré especialmente en el rendimiento de los guardametas y en su contribución al juego de sus equipos. El Centro de Capacitación de la FIFA ofrece recursos de gran utilidad y pone de manifiesto el compromiso de la FIFA por aprovechar la tecnología en beneficio del fútbol mundial", añadió el suizo.

Del 27 de septiembre al 19 de octubre, un total de 24 selecciones provenientes de todos los continentes se darán cita en Chile para luchar por el título. Entre las participantes figuran Argentina, seis veces campeona del certamen, así como la pentacampeona Brasil, además de Francia, España y Ucrania, todas ellas con un trofeo en su haber.

Las entradas, ya a la venta desde tan solo 4000 CLP, están disponibles en FIFA.com/es/ticketsy brindarán a aficionados de todas las edades la oportunidad de disfrutar del mejor fútbol del planeta en un ambiente distendido y familiar.

A continuación encontrarán más información sobre los integrantes del GET que cubrirán el Mundial sub-20 en Chile.

Corinne Diacre

La ex central internacional con Francia disfrutó de una carrera repleta de éxitos en la que destacan sus 121 internacionalidades —69 de ellas como capitana— y 14 goles marcados con la selección. Uno de aquellos tantos clasificó a las francesas para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2003™. Tras colgar las botas, Diacre no tardó en destacar en los banquillos: tanto es así que se convirtió en la primera mujer en dirigir un equipo masculino de la Ligue 2 francesa. Entre 2017 y 2023, estuvo al frente de la selección femenina del país, a quien condujo hasta los cuartos de final en el Mundial de 2019.

Marcin Dorna

Dorna ha dedicado toda su carrera al desarrollo del fútbol juvenil en Polonia. Desde su incorporación a la Federación Polaca de Fútbol en 2008, ha dirigido a las selecciones juveniles de prácticamente todas las categorías, e incluso alcanzó las semifinales de la Eurocopa Sub-17 de la UEFA en 2012. Actualmente es el director deportivo de la federación.

Marcelo Jara

Jara vistió los colores de nada menos que siete clubes en su país natal (Universidad de Chile, Unión Española, Deportes Concepción, Coquimbo Unido, Universidad de Concepción, Provincial Osorno y O’Higgins). En su palmarés destacan los dos títulos ligueros consecutivos que conquistó con la Universidad de Chile en 1994 y 1995. El exdelantero fue internacional en una ocasión, concretamente en 1993. Tras colgar las botas, emprendió su carrera de técnico, en la que destacan sus periplos como entrenador interino de la Universidad de Chile y, más recientemente, al frente de Deportes Rengo.

Pascal Zuberbühler