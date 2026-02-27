El Programa de Desarrollo de Talentos de la FIFA, otro motivo de orgullo para el fútbol de Costa Rica

La Federación Costarricense de Fútbol organizó un evento de élite, durante el cual recibió su reconocimiento como Academia de Talentos de la FIFA

En 2025, 6 jugadoras identificadas a través del TDS participaron en la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA™, y 8 jugadores hicieron lo propio en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA™

Osael Maroto, presidente de la FCRF, admite que, gracias al TDS, Costa Rica ha "superado nuestras propias expectativas"

De ser uno de los proyectos piloto a superar las expectativas y convertirse en un caso de estudio. Ese ha sido, en resumidas cuentas, el recorrido del Programa de Desarrollo de Talentos de la FIFA en Costa Rica desde su implementación en 2023.

El exitoso proceso del TDS (según sus siglas en inglés) quedó demostrado durante el evento de élite que la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) organizó en su Complejo Deportivo FCRF-Plycem en San Rafael de Alajuela.

Allí, la FCRF no solo exhibió los logros alcanzados desde la puesta en marcha del programa, sino que también recibió su reconocimiento como Academia de Talentos de la FIFA y entregó medallas a jugadoras y jugadores que forman parte del proyecto.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, participó del acto través de un mensaje en vídeo. “Hoy es un día histórico para su Academia de Talentos de la FIFA, ya que es una muestra y una celebración de lo lejos que han llegado, y un hito en su camino para seguir contribuyendo al desarrollo del fútbol en Costa Rica. Mientras continúen por este camino, no tengo dudas de que mostrarán la misma dedicación y pasión por desarrollar el talento costarricense que han demostrado hasta ahora”.

Entre los asistentes al evento de élite sobresalió la presencia de Osael Maroto, presidente de la FCRF, y de Ulf Schott, jefe del Programa de Alto Rendimiento de la FIFA. También estuvieron presentes los equipos de trabajo de la FCRF, del TDS y representantes de los clubes y las ligas afiliadas a la federación.

Maroto hizo foco en los resultados tangibles del programa, reconociendo que “hemos superado nuestras mismas expectativas”. Y compartió cifras concretas: “De las primeras generaciones de talentos, 14 futbolistas, entre hombres y mujeres, vistieron la camiseta de la selección nacional en los clasificatorios mundialistas y en las Copas Mundiales Sub-17 Masculinas y Femeninas de la FIFA en 2025”.

“También nos da orgullo que en la selección sub-17 masculina, que acaba de asegurar su boleto para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2026, haya 15 talentos que surgieron del programa. Además, estamos a las puertas del clasificatorio femenino sub-17, que se realizará en marzo en nuestro país, y en esa selección también habrá 15 jóvenes que pasaron por FIFA TDS”, amplió el presidente de la FCRF.

Esos datos tuvieron un nombre propio cuando pasó a contar su historia Nubia Medina, una exparticipante del programa que, con apenas 15 años, se convirtió en una de las futbolistas destacadas de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2025™.

Nacida en la isla de Chira y de origen humilde, su sueño de ser futbolista estuvo lleno de obstáculos, como no tener dinero para comprar botas o no contar con un equipo de niñas donde jugar. Sin embargo, su talento la llevó hasta la ciudad San José, aunque todo cambió definitivamente cuando se cruzó en su camino con el programa TDS de la FCRF.

“Al llegar aquí me sentí cuidada por todos, me dieron confianza, me hicieron sentir jugadora y me puse metas. Este proceso de FIFA Talent es maravilloso, por eso les digo a todos ustedes que aquí, si se lo proponen, pueden llegar a ser futbolistas profesionales”, contó Nubia, provocando tantas sonrisas como aplausos.

Para Ulf Schott, en ejemplos como el de Nubia radica la razón del Programa TDS. “Como dice nuestro director de Desarrollo del Fútbol Mundial, Arsène Wenger, debemos hacer las cosas lo más simples posible. Por eso planteamos tres objetivos claros: incrementar la competencia global, lograr que las federaciones miembro alcancen su máximo potencial y que el talento tenga una oportunidad en todos lados, independientemente de dónde o cuándo nació”.