Árbitros europeos de élite se reúnen para un seminario final previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

16 árbitros de 15 federaciones miembro europeas de la FIFA diferentes se sometieron a un riguroso entrenamiento en Viareggio (Italia)

Tercer seminario de preparación para el Mundial, tras las sesiones para árbitros de otras confederaciones celebradas en Río de Janeiro (Brasil) y Doha (Catar)

"Hemos llegado a la conclusión de este proceso", declaró Pierluigi Collina, director de la división de Arbitraje de la FIFA y presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA. Se espera que la selección final de los árbitros de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se realice a finales de este mes

El último seminario de preparación para los árbitros de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se celebró en Italia, donde 16 árbitros de élite de 15 federaciones miembro europeas de la FIFA diferentes se sometieron a un riguroso entrenamiento.

Como parte de la estrategia de la FIFA para garantizar los más altos estándares en el proceso de selección de los árbitros para la fase final del torneo, los principales árbitros de Europa se reunieron en Viareggio (Italia) tras las sesiones celebradas en Río de Janeiro (Brasil), en enero, y en Doha (Catar), en febrero, para sus homólogos de otras confederaciones.

"Estos tres seminarios constituyen la última parte de un intenso programa, el camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026, que comenzó a principios de 2023, inmediatamente después de que llegara a su fin la Copa Mundial de la FIFA en Catar”, explicó Pierluigi Collina, jefe del Departamento de Arbitraje de la FIFA y presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA.

"Desde el comienzo de estos seminarios, el mensaje que transmitimos a todos los árbitros y candidatos seleccionados fue que hicieran todo lo posible para no dejar nada al azar, que se esforzaran al máximo para formar parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y que no lamentaran no haber hecho algo que les permitiera integrarse en este selecto grupo de árbitros. Todos los candidatos fueron supervisados por nuestros instructores, preparadores físicos, médicos y fisioterapeutas. Recibieron un apoyo fundamental y ahora llegamos al final de este camino".

Además de diferentes controles médicos y de forma física, los árbitros participaron en sesiones prácticas y teóricas con énfasis en establecer una uniformidad en la toma de decisiones para las 48 selecciones que disputarán los 104 partidos del próximo torneo.

Árbitros europeos de élite se reúnen en Viareggio para un seminario final previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ Previous 01 / 11 FWC26 Referee Seminar - Italy 02 / 11 FWC26 Referee Seminar - Italy 03 / 11 FWC26 Referee Seminar - Italy 04 / 11 FWC26 Referee Seminar - Italy 05 / 11 FWC26 Referee Seminar - Italy 06 / 11 FWC26 Referee Seminar - Italy 07 / 11 FWC26 Referee Seminar - Italy 08 / 11 FWC26 Referee Seminar - Italy 09 / 11 FWC26 Referee Seminar - Italy 10 / 11 FWC26 Referee Seminar - Italy 11 / 11 FWC26 Referee Seminar - Italy Next

"Es como un jugador que juega para su club y luego va con su selección nacional, y el entrenador le dice: 'En tu club juegas así. Conmigo, tienes que jugar de esta otra manera'. Creemos firmemente en nuestra filosofía en la FIFA, y queremos que los árbitros la comprendan", declaró el director de la Subdivisión de Arbitraje de la FIFA, Massimo Busacca. "Queremos llegar a la Copa Mundial de la FIFA y ver, por ejemplo, que todas las decisiones sean prácticamente las mismas en cada partido, y no que un árbitro en un partido haga una interpretación personal. Necesitamos una verdadera uniformidad".

"La forma en la que llevamos a cabo los seminarios, y el motivo por el que los realizamos, es similar a la preparación de una selección nacional. No es fácil, pero por eso trabajamos muy duro. Al final, estamos muy satisfechos con lo que hemos logrado", añadió.

Árbitros europeos de élite se reúnen para un seminario final previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ 01:55

El árbitro neerlandés y participante en el seminario, Danny Makkelie, agregó: “Los aspectos clave de esta preparación son, por supuesto, la uniformidad: que todos estemos en sintonía; que el concepto de la FIFA sea claro, especialmente en las zonas grises; que todos tomemos la misma decisión, lo cual es muy importante. Además, hemos abordado diversos temas, tanto teóricos como prácticos y físicos. Así, llegamos a la Copa Mundial de la FIFA en las mejores condiciones”.

Makkelie, que fue el arbitró en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™, espera formar parte de la lista definitiva para el torneo en Norteamérica, una lista que se elaborará a finales de este mes.