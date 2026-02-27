Continúan los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 de los árbitros de la AFC, la CAF y la OFC

Árbitros de máxima categoría de Asia, África y Oceanía continúan preparándose para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Este fue el segundo de una serie de seminarios intensivos sobre arbitraje organizados por la FIFA

Centrarse en la profesionalidad y los detalles es clave para mantener un alto nivel de arbitraje.

Árbitros de Asia, África y Oceanía dieron un paso más hacia su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al participar en el segundo de una serie de seminarios intensivos sobre arbitraje organizados por la FIFA.

Para garantizar que sus árbitros alcancen su máximo rendimiento antes de la Copa Mundial de la FIFA, la FIFA está organizando una serie de seminarios en todo el mundo, cuya última edición se celebró en Doha, Catar.

Dado que la edición de 2026 será la mayor y más inclusiva Copa Mundial de la FIFA de la historia, estas sesiones desempeñan un papel importante en la preparación de los árbitros para el torneo, un proceso que comenzó hace casi cuatro años, al término de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™.

Continúan los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de los árbitros de élite de la AFC, la CAF y la OFC 02:40

Los árbitros de la AFC, la CAF y la OFC fueron los beneficiarios del seminario de Doha, una vez que sus colegas de la Concacaf y la CONMEBOL participaron en el primero, celebrado en Río de Janeiro (Brasil) en enero.

"Llevamos casi cuatro años preparándonos para esta Copa Mundial de la FIFA. Así que, al día siguiente de terminar la edición de Catar, ya empezamos los preparativos, y eso es lo que marca la diferencia en nuestra filosofía", afirmó el director de la Subdivisión de Arbitraje de la FIFA, Massimo Busacca.

Además de someterse a pruebas físicas y médicas, los árbitros participaron en sesiones prácticas y teóricas diseñadas para reproducir situaciones reales de juego, destacando incidentes clave y para mejorar la percepción del juego y la toma de decisiones.

El profesionalismo y el detalle fueron dos de los principales ejes del seminario, en consonancia con el objetivo de la FIFA de igualar el nivel de preparación para el torneo con el que se someten los jugadores.

Seminario de arbitraje en Doha

"No hay mucha diferencia entre un árbitro y un jugador. Los jugadores se preparan para el partido; los árbitros hacen lo mismo. El árbitro tiene que entender el fútbol, tiene que vivir el fútbol, tiene que entender cómo moverse y tiene que entender en qué posición debe estar en situaciones cruciales para tomar una decisión".

"Del mismo modo que un jugador quiere marcar un gol o un defensa quiere detener al atacante, para un árbitro es lo mismo. Nosotros no marcamos goles, pero nuestro objetivo es comprender lo que ocurre en el partido. En realidad, no solo tiene que ver con la personalidad del árbitro, sino más bien con cómo se ha preparado".

El árbitro somalí Omar Abdulkhadir Artan, el primero de su país en arbitrar en un torneo de la FIFA, afirmó que una preparación de élite es fundamental para garantizar un alto rendimiento en la escena internacional.

Trabajamos cada día para prepararnos y dar lo mejor de nosotros mismos en el torneo, de modo que los equipos puedan beneficiarse de ello y contar con buenas decisiones por parte de los árbitros. Por eso nos estamos preparando".

El Sr. Artan afirmó que el seminario era una parte fundamental tanto de la preparación para la Copa Mundial de la FIFA como de su desarrollo personal como árbitro.

"Contamos con muchos instructores que intentan implementar y aportarnos las últimas ideas para que podamos llegar a la Copa Mundial de la FIFA en la mejor forma posible. Nuestros objetivos en términos de forma física, decisiones técnicas y comprensión de las reglas del juego son facilitar que los equipos rindan al máximo en el Mundial".