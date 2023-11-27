Monterrey y Dallas: El partido número 1.000 en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™ marcó un hito para el arbitraje

Túnez y Japón protagonizaron en Monterrey (México) el partido número 1.000 en la historia de los Mundiales

El árbitro István Kovács y sus asistentes en el campo contaron con el apoyo de un experimentado equipo de videoarbitraje desde el Centro Internacional de Radio y Televisión en Dallas, Texas

Los equipos de Monterrey y Dallas formaron parte de un momento histórico de la Copa Mundial de la FIFA™

El partido número 1.000 en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™ marcó un momento histórico tanto para la competición como para el equipo arbitral encargado de impartir justicia sobre el terreno de juego. El 20 de junio, Túnez y Japón disputaron en el Estadio Monterrey (México) un partido del grupo F cuyo lugar en la historia estaba asegurado al margen del resultado final.

La FIFA confió la dirección de este encuentro histórico al árbitro rumano István Kovács, quien estuvo acompañado por sus compatriotas Mihai Marica y Ferencz Tunyogi como árbitros asistentes, así como por los costarricenses Juan Calderón (cuarto árbitro) y Juan Carlos Mora (árbitro asistente de reserva).

Si bien todas las miradas estaban puestas en el terreno de juego en Monterrey, una labor igualmente decisiva se llevó a cabo desde la sala de vídeo del Centro Internacional de Radio y Televisión (CIRTV) en Dallas, Texas. El equipo arbitral de vídeo para este encuentro histórico estuvo integrado por el suizo Fedayi San (asistente de vídeo), el estadounidense Joe Dickerson (asistente del asistente de vídeo) y el alemán Bastian Dankert (asistente de vídeo auxiliar). En conjunto, conformaron un equipo de videoarbitraje de amplia trayectoria que respaldó la labor de Kovács y sus asistentes sobre el terreno de juego.

Dankert, árbitro de la Bundesliga, cuenta con una brillante trayectoria internacional como árbitro FIFA y asistente de vídeo. A lo largo de su carrera, participó en destacados torneos internacionales, como las Copas Mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022, la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™ y el Mundial de Clubes FIFA 2025™; y se ha convertido en uno de los oficiales de videoarbitraje con más partidos en la historia de los Mundiales.