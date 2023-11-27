István Kovács recibe el honor de arbitrar el histórico partido número 1.000

István Kovács ha sido designado para arbitrar el histórico partido de la Copa Mundial de la FIFA™ entre Túnez y Japón, que se disputará en Monterrey el 20 de junio

Para celebrar la ocasión, Kovács vestirá en el encuentro una camiseta especial de adidas, que lucirá rayas doradas en las mangas y un escudo grabado con las palabras "Match 1.000"

El rumano se ha afianzado entre los árbitros más destacados de Europa

La FIFA ha designado al árbitro rumano István Kovács para que dirija el partido número 1.000 de la historia de la Copa Mundial de la FIFA™. Será el encuentro entre Túnez y Japón, correspondiente al grupo F, que se disputará en el Estadio Monterrey el 20 de junio.

En este choque emblemático de la dilatada y copiosa historia de la competición, los asistentes de Kovács serán sus compatriotas Ferencz Tunyogi y Mihai Marica, junto con los costarricenses Juan Calderón y Juan Carlos Mora, cuarto árbitro y árbitro asistente de reserva.

Pierluigi Collina, director de la División de Arbitraje de la FIFA y presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, ha declarado que el nombramiento, si bien reviste un honor especial, se basa puramente en los criterios habituales que se aplican a la elección de los mejores árbitros.

"Hemos elegido al árbitro que, en nuestra opinión, es el mejor para este encuentro y da la casualidad de que dirigirá el partido número 1000 de la competición. Para él, la designación viene acompañada de una distinción muy especial. Arbitrar un encuentro de la Copa Mundial de la FIFA es siempre un enorme privilegio, un gran honor", manifestó este antiguo árbitro italiano, quien durante su ilustre carrera dirigió la final de la Copa Mundial de la FIFA 2002™, entre Brasil y Alemania.

"No cabe duda de que es un añadido extraordinario formar parte de la historia del fútbol y del Mundial, recibir este nombramiento especial y entrar en el terreno de juego para arbitrar el partido número 1.000. Hemos decidido confeccionar un uniforme distinto para celebrar esta ocasión. Es muy bonito: lleva estampados dorados, rayas y un escudo con el trofeo y el número 1000 grabados en él", añadió Collina.

La camiseta especial de adidas, que se entregó a István Kovács ante el resto de sus compañeros del Team One, lleva rayas doradas en las mangas y el escudo que conmemora el partido número 1000. También lo vestirán los árbitros asistentes Tunyogi y Marica en el Estadio Monterrey.