"Cuidamos hasta el último detalle": los árbitros se someten a una meticulosa preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, participó en una mesa redonda sobre arbitraje e innovación

Los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ llevan en marcha desde que finalizó la edición anterior

Se ha controlado el estado físico, la salud y la nutrición de los árbitros

Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, ha hablado de la concienzuda preparación de los árbitros para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y ha afirmado que se ha cuidado hasta el último detalle a fin de garantizar la mejor calidad posible.

"Las expectativas sobre el arbitraje en el Mundial de 2026 son enormes, porque el Mundial de 2022 resultó un éxito rotundo —indicó Pierluigi Collina durante la mesa redonda sobre arbitraje e innovación celebrada la víspera del sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Washington D. C. (Estados Unidos)—. Lógicamente, el listón está muy alto y no podemos fallar".

Collina aseguró que los preparativos para la próxima Copa Mundial de la FIFA™ (la primera con 48 equipos) comenzaron prácticamente cuando terminó la edición de Catar.

"Empezamos a trabajar en la preparación de los árbitros nada más acabar el pasado Mundial. Seleccionamos un grupo de candidatos que han asistido a distintos seminarios en diferentes regiones del mundo —explicó—. También hemos hecho un seguimiento de la actuación de nuestros árbitros en las competiciones nacionales y de las confederaciones, y hemos controlado su estado físico, salud y nutrición. Se ha revisado y supervisado todo con el propósito de prepararlos".

En el primer semestre de 2026, los árbitros asistirán a seminarios que tendrán lugar en distintas partes del mundo. "Estamos trabajando sin descanso para que los árbitros lleguen muy bien preparados", añadió.

Pierluigi Collina, quien arbitró partidos del Torneo Olímpico de Fútbol Masculino de Atlanta 1996, señaló que la preparación actual de los árbitros no tiene nada que ver con la de entonces.

"Si pienso en cuando estuve aquí, en Estados Unidos, con motivo de los Juegos Olímpicos de 1996 hace nada menos que 30 años, y en los Mundiales de 1998 y de 2002, en los que también arbitré, y comparo lo que hacíamos entonces con lo que hacen ellos ahora y cómo los preparamos, la diferencia es abismal", reconoció.

Actualmente, los árbitros se someten a una meticulosa preparación y cuentan con la ayuda de un equipo de especialistas en diferentes ámbitos del juego para saber exactamente qué cabe esperar cuando empieza un partido. "Es todo muy profesional —manifestó Collina—. Trabajamos con los mejores especialistas de distintos campos. Cuidamos hasta el último detalle para prepararlos con profesionalidad".

El arbitraje guarda una relación estrecha con la innovación. En el Mundial de Clubes FIFA 2025™ se ensayó el uso de minicámaras por parte de los árbitros y la versión mejorada de la tecnología semiautomatizada para la detección del fuera de juego.

En su Programa de innovación, la FIFA invita a empresas, start-ups, institutos de investigación y a cualquier innovador particular a compartir en FIFA.com sus ideas sobre cómo seguir mejorando el fútbol.

"Cuando hab lamos de desarrollo, siempre tratamos de identificar el problema y el reto que plantea. En este caso, y tomando el ejemplo de nuestra labor con la Subdivisión de Arbitraje, colaboramos estrechamente con el equipo de Pierluigi en la FIFA y seguimos exactamente ese proceder", indicó Johannes Holzmüller, director de la Subdivisión de Innovación Tecnológica del Fútbol de la FIFA.

"Todo lo que hacemos, y así será también en el Mundial del año que viene en Canadá, México y Estados Unidos, lo enmarcamos en el principio de mejorar la experiencia dentro y fuera de los terrenos de juego, es decir, para los jugadores, los árbitros y los equipos, así como para los aficionados que van a los estadios y quienes siguen los partidos desde sus casas".