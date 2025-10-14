Anunciados los equipos arbitrales para semifinales de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025™

Las semifinales se disputarán el miércoles 15 de octubre en Valparaíso y Santiago de Chile

Un total de 54 profesionales, entre árbitros y árbitros asistentes, han sido responsables de conducir los partidos Chile

El sistema de revisión en vídeo (FVS, por sus siglas en inglés) se utiliza en la competición

La FIFA anunció los equipos arbitrales para las semifinales de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025™.

El miércoles 15 de octubre, a las 17:00 (hora local), Marruecos y Francia se verán las caras en Valparaíso. El árbitro principal será el uruguayo Gustavo Tejera, quién será asistido por sus compatriotas Carlos Barreiro y Agustín Berisso; el cuarto árbitro será el argentino Diego Herrera.