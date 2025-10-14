Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025™

martes 14 octubre 2025, 13:00
Arbitraje

Anunciados los equipos arbitrales para semifinales de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025™

  • Las semifinales se disputarán el miércoles 15 de octubre en Valparaíso y Santiago de Chile

  • Un total de 54 profesionales, entre árbitros y árbitros asistentes, han sido responsables de conducir los partidos Chile

  • El sistema de revisión en vídeo (FVS, por sus siglas en inglés) se utiliza en la competición

La FIFA anunció los equipos arbitrales para las semifinales de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025™.

El miércoles 15 de octubre, a las 17:00 (hora local), Marruecos y Francia se verán las caras en Valparaíso. El árbitro principal será el uruguayo Gustavo Tejera, quién será asistido por sus compatriotas Carlos Barreiro y Agustín Berisso; el cuarto árbitro será el argentino Diego Herrera.

Chile v Mexico: Round Of 16 - FIFA U-20 World Cup Chile 2025

Ese mismo día, pero desde las 20:00 (hora local), Argentina y Colombia se enfrentan en Santiago de Chile. El árbitro será el portugués Joao Pinheiro, acompañado por su coterráneos Bruno Jesús y Luciano Maia; oficiará de cuarto árbitro Joe Dickerson, de Estados Unidos.

Designaciones de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025™
