martes 07 octubre 2025, 03:00
Arbitraje

Anunciados los equipos arbitrales para los octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025™

  • La fase de eliminación directa comenzará este martes 7 de octubre en Valparaíso

  • Un total de 54 profesionales, entre árbitros y árbitros asistentes, se hacen cargo de los partidos en Chile

  • El sistema de revisión en vídeo (FVS, por sus siglas en inglés) se utiliza en la competición

La FIFA anunció los equipos arbitrales para los partidos de octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025™.

La fase de eliminación directa comenzará este martes 7 de octubre en Valparaíso. Allí, en primer turno, Ucrania y España tendrán un cuarteto de Marruecos: el árbitro será Jalal Jayed, secundado por Lahsen Azgaou y Mostafa Akarkad; el cuarto colegiado será Nazmi Nasaruddin.

Posteriormente, el duelo entre el anfitrión Chile y México será dirigido por el portugués Joao Pinheiro, acompañado por sus compatriotas Bruno Jesús y Luciano Maia, como asistentes; Abdulkadir Artan hará de cuarto árbitro.

Egypt v Chile: Group A - FIFA U-20 World Cup Chile 2025

El miércoles 8 habrá cuatro encuentros. En Santiago de Chile, Argentina y Nigeria abrirán la jornada con un trío italiano: arbitrará Maurizio Mariani, secundado por los asistentes Daniele Bindoni y Alberto Tegoni; el cuarto árbitro será el marroquí Jalal Jayed.

Más tarde, Japón y Francia se verán las caras con un trío arbitral mexicano, que encabezará Katia García; la colegiada será asistida por Sandra Ramírez y Karen Díaz Medina; el cuarto árbitro será el peruano Kevin Ortega.

Ese mismo día, pero en Talca, Colombia y Sudáfrica tendrán un equipo con tres representes de Arabia Saudí: arbitrará Khalid Al Turais, asistido por Mohammed Al Abakry y Abdulrahim Al Shammari; Irfan Peljto, de Bosnia y Herzegovina, actuará como el cuarto árbitro.

Korea Republic v Ukraine: Group B - FIFA U-20 World Cup Chile 2025

En el último encuentro del día, jugarán Paraguay y Noruega. Allí dirigirá el costarricense Keylor Herrera, secundado por los asistentes William Chow y Víctor Ramírez, y por el cuarto árbitro Joe Dickerson.

Los octavos de final acabarán el jueves 9 con dos partidos en Rancagua. En el primero de ellos, chocarán Estados Unidos e Italia con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera. Con él estarán sus compatriotas Carlos Barreiro y Agustín Berisso como asistentes.

Posteriormente, Marruecos y República de Corea medirán fuerzas bajo la mirada del argentino Darío Herrera, que será asistido por los también argentinos Cristian Navarro y José Savorani.

PDF
Designaciones de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025™

