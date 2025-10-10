Anunciados los equipos arbitrales para los cuartos de final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025™

Los cuartos de final se disputarán el sábado 11 y el domingo 12 de octubre

Un total de 54 profesionales, entre árbitros y árbitros asistentes, se hacen cargo de los partidos en Chile

El sistema de revisión en vídeo (FVS, por sus siglas en inglés) se utiliza en la competición

La FIFA anunció los equipos arbitrales para los partidos de cuartos de final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025™.

El sábado 11 de octubre se disputarán dos partidos. En el primer turno, España y Colombia se verán las caras en Talca a las 17:00 (hora local). Allí arbitrará el norteamericano Joe Dickerson, asistido por su compatriota Logan Brown y por el costarricense William Chow; el cuarto árbitro será Keylor Herrera, también de Costa Rica.

Luego, pero en Santiago de Chile, México y Argentina se enfrentarán desde las 20:00 (hora local). El árbitro será el marroquí Jalal Jayed, asistido por sus coterráneos Lahsen Azgaou y Mostafa Akarkad; oficiará de cuarto árbitro el portugués Joao Pinheiro.

Estados Unidos y Marruecos abrirán la jornada del domingo 12 en Rancagua a las 17:00 (hora local). Kevin Ortega, de Perú, será el árbitro principal, secundado por sus compatriotas Michael Orue y Jesús Sánchez; Darío Herrera, de Argentina, estará como cuarto árbitro.