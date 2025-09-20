Designados los árbitros para la primera ronda de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA 2026™

El campeón de la AFC, el Wuhan Jiangda WFC, se enfrentará al Auckland United FC, campeón de la OFC, en Wuhan (China), en el partido inaugural del torneo

La alineación de la innovadora Copa de Campeones Femenina de la FIFA™ contará con los seis campeones continentales de clubes

La competición beneficiará al arbitraje femenino

La Comisión de Árbitros de la FIFA ha anunciado las árbitras que pitarán el partido de la primera ronda de la edición inaugural de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA™. La competición dará comienzo con el encuentro entre el Wuhan Jiangda WFC, campeón de la Liga de Campeones Femenina de la AFC, y el Auckland United FC, ganador de la Liga de Campeones Femenina de la OFC de este año, que se disputará el próximo 8 de octubre en el Estadio del Centro Deportivo de Wuhan, en la RP China.

Las árbitras designadas para el partido son los siguientes:

Árbitra: Bouchra Karboubi (Marruecos)

Árbitra asistente 1: Diana Chikotesha (Zambia)

Árbitra asistente 2: Carine Atezambong (Camerún)

Cuarta árbitra: Shamirah Nabadda (Uganda)

Árbitro asistente de vídeo (VAR): Hamza El Fariq (Marruecos)

Asistente VAR: Fathia Jermoumi (Marruecos)

"Desde el punto de vista arbitral, consideramos que la Copa de Campeones Femenina de la FIFA es una competición apasionante que nos permitirá seguir desarrollando el arbitraje femenino en todo el mundo, ya que nuestras árbitras podrán adquirir una experiencia clave al arbitrar partidos internacionales de clubes de alto nivel", afirmó Bibiana Steinhaus-Webb, responsable de arbitraje femenino de la FIFA.

El ganador del enfrentamiento entre el Wuhan Jiangda y el Auckland United viajará a África en la segunda ronda para enfrentarse al ganador de la Liga de Campeones Femenina de la CAF, que se decidirá en noviembre. El equipo que triunfe en ese partido pasará a la fase final, que se disputará en una sede centralizada.