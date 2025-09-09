La primera Copa de Campeones Femenina de la FIFA™ arranca en 30 días

La ronda inicial de la primera competición mundial de clubes de fútbol femenino se llevará a cabo el miércoles 8 de octubre

El partido inaugural de la primera edición de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA™ tendrá lugar en el Estadio Deportivo de Wuhan en China

El Wuhan Jiangda WFC se enfrentará al Auckland United FC en el primer partido de este torneo

A solo 30 días del inicio de la competición, la FIFA anunció que el primer encuentro de la edición inaugural de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA™ se disputará en la República Popular China. En abril del año pasado, el Consejo de la FIFA aprobó la creación de este torneo, y en marzo de este año, confirmó más detalles sobre esta primera edición, que reunirá a los seis campeones continentales de la temporada precedente, que lucharán por conquistar el título y dar inicio a una nueva era para el fútbol femenino mundial.

El miércoles 8 de octubre se jugará la primera ronda en el Estadio Deportivo de Wuhan, una sede de primera categoría en el centro de la ciudad. En este duelo, el Wuhan Jiangda, equipo local y ganador de la Liga de Campeones Femenina de la AFC, se enfrentará al Auckland United, que ostenta el título de la Liga de Campeones Femenina de la OFC.

El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, declaró que "con la primera ronda cada vez más cerca, la afición de los clubes, los medios de comunicación y los aficionados de todo el mundo podrán ver de primera mano el histórico arranque de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA en Wuhan. Los mejores clubes femeninos se darán cita en este torneo para mostrar su calidad, subir el listón del fútbol femenino e inspirar a las nuevas generaciones".

Quien logre la victoria en el partido entre el Wuhan Jiangda y el Auckland United avanzará a la segunda ronda y se medirá contra el ganador de la Liga de Campeones Femenina de la CAF, que se definirá en noviembre. Ese encuentro se disputará en diciembre en una sede aún por anunciar.

En la última fase del torneo, que incluye las semifinales, el partido por el tercer puesto y la gran final, los cuatro mejores clubes de fútbol femenino se reunirán en una sede centralizada, que se dará a conocer más adelante.

Del 28 de enero al 1 de febrero de 2026 se jugará la última ronda de la competición, en la que el público de todo el mundo podrá disfrutar de fútbol femenino de primera categoría. En la primera semifinal, los equipos ganadores de la segunda ronda se enfrentarán al Arsenal WFC, poseedor del título de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA. Mientras tanto, en la otra semifinal, el Gotham FC, ganador de la Concacaf, se mediará con el equipo que prevalezca en la Copa Libertadores Femenina de la CONMEBOL del próximo mes. Un primer paso histórico para el fútbol de clubes femenino