La primera edición llegó a su fin este pasado domingo, con Brasil como primera campeona

La venezolana Oriana Zambrano y la española Noelia Gutiérrez fueron las encargadas de dirigir la final entre Portugal y Brasil

Las dos destacaron que ser elegidas fue algo inesperado y un momento especial

La histórica Copa Mundial Femenina de Futsal Filipinas 2025™ llegó a su fin este pasado domingo con una emocionante final que catapultó a Brasil a los libros de historia como primera campeona de la competición, tras derrotar a Portugal por 3-0 en una disputada final.

La final también quedará para el recuerdo para un equipo arbitral que contribuyó en esta histórica primera edición de la Copa Mundial Femenina de Futsal™.

Representadas en la gran final en el PhilSports Arena por la venezolana Oriana Zambrano y la española Noelia Gutiérrez, estuvieron acompañadas por Maria Pinto, Reem Albishi y Florentina Kallaba como árbitra 3, árbitra 4 y cronometradora, respectivamente.

Tanto para Oriana Zambrano como para Noelia Gutiérrez, participar en esta histórica edición ya fue algo único, pero ser elegidas para la gran final fue inesperado y especial.

La "emoción" de las árbitras de la final de la histórica Copa Mundial Femenina de Futsal™ 02:01

"Una sorpresa total, no me lo esperaba", destacó Oriana Zambrano, que añadió: "Cuando escuché mi nombre, bloqueé todo lo demás. Mi compañera estaba a mi lado y ni siquiera oí su nombre. Solo hablamos, nos abrazamos y lloramos. Era una mezcla de emociones. Me siento muy agradecida y afortunada de estar aquí".

Fue un momento muy emocionante, porque mi compañera y yo estábamos sentadas juntas. Primero dijeron su nombre y me alegré mucho por ella. Y justo después escuché el mío y fue una gran sorpresa. No me lo esperaba. Estoy muy feliz y emocionada", contó Noelia Gutiérrez.

Dirigir una Copa Mundial es el objetivo de todos los árbitros internacionales. Además de la parte emocional, ser recompensadas con el duelo por el título es un premio que confirma el trabajo hecho durante el torneo.

"Es una recompensa por todo este tiempo que he dedicado a trabajar y estos años de entrenamiento y preparación. Para mí, es muy satisfactorio y gratificante”, nos contaba Oriana, a lo que Noelia añadía: “Lo primero que me viene a la mente es el esfuerzo y todo el tiempo que he pasado lejos de casa durante todos estos años. También es un momento para recordar a mi familia, que siempre me apoya, vaya donde vaya".

"[Cuando fui elegida] lo primero que me vino a la mente fue la responsabilidad que conlleva. No solo para mí, sino para todas mis compañeras e instructores que siempre me han apoyado y proporcionado las herramientas necesarias… Es un gran honor y me siento orgullosa", resaltaba la venezolana Oriana.

A lo que la española Noelia añadía: "Es un reconocimiento a mi esfuerzo y trabajo a lo largo de muchos años. Muchas horas, sesiones de entrenamiento, estudio…"

La primera Copa Mundial Femenina de Futsal y un equipo arbitral totalmente femenino es también un hito histórico y ser parte de ello es algo que las dos protagonistas llevarán siempre consigo.

"Siento como que las cinco árbitras que hemos estado en la final hemos hecho historia. Pero no solo somos las que estamos aquí, sino las 27 árbitras representadas en Filipinas. Cada una de nosotras ha escrito un pedacito de historia en esta primera Copa Mundial Femenina de Futsal", destacaba Noelia Gutiérrez.

"Es una experiencia única e inigualable, porque el apoyo, la calidez y el encanto están presentes en todo momento. Es difícil de expresar con palabras. Es muy emocionante", añadía Oriana Zambrano.

La Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA 2025™ ha sido la primera competición femenina de futsal que organiza la FIFA y la primera competición de la FIFA que ha albergado Filipinas, con sede en la ciudad de Pásig, en el área metropolitana de Manila. El punto de partida a un torneo que ha llegado para quedarse y que, sin duda, es un antes y después en el futsal femenino.

"Supone un gran impulso para toda la comunidad del futsal femenino: árbitras, jugadoras y entrenadoras. Creo que nos anima a seguir trabajando. Es como un espejo que nos permite ver dónde estamos y encontrar la motivación para seguir creciendo", resaltaba Oriana.

"Hace unos años, era inimaginable que llegáramos tan lejos. Hoy en día, los deportes y el fútbol femeninos están en su apogeo. Para nosotras, es un honor poder vivir estos momentos y ser testigos de una evolución tan positiva del fútbol, que ha sido muy bien acogida por los aficionados", concluyó Noelia.