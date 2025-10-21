Ya se han designado las árbitras de la primera Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA™

La competición contará con un total de 26 árbitras y una auxiliar

16 de las mejores selecciones del planeta tratarán de conquistar el trono

La Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA™ empieza el 21 de noviembre en la ciudad de Pásig (Filipinas)

La Comisión de Árbitros de la FIFA ha anunciado la lista de árbitras que dirigirán los partidos de la edición inaugural de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA™, que se disputará en Filipinas del 21 de noviembre al 7 de diciembre de este año.

En total se han seleccionado 27 árbitras: 26 principales y una auxiliar. Todas ellas, en representación de cuatro confederaciones (la AFC, la Concacaf, la CONMEBOL y la UEFA), desempeñarán una función esencial en el desarrollo de esta pionera competición, que promete marcar un antes y un después en el futsal femenino.

La Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA 2025™ será la primera competición femenina de futsal que organiza la FIFA y la primera competición de la FIFA que alberga Filipinas. 16 de las mejores selecciones de futsal del planeta competirán por levantar el trofeo en la ciudad de Pásig, en el área metropolitana de Manila.