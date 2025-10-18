Anunciados los equipos arbitrales para la final y el partido por el tercer puesto de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025™

El duelo por tercer puesto se jugará el sábado 18 de octubre y el partido por el título tendrá lugar el domingo 19, ambos en Santiago

Un total de 54 profesionales, entre árbitros y árbitros asistentes, han sido responsables de conducir los partidos Chile

El sistema de revisión en vídeo (FVS, por sus siglas en inglés) se utiliza en la competición

La FIFA anunció los equipos arbitrales para la final y el partido por el tercer puesto de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025™.

El partido por el título entre Argentina y Marruecos tendrá lugar el domingo 19 de octubre en Santiago de Chile, y comenzará a las 20:00 (hora local). El árbitro será el italiano Maurizio Mariani, quien será asistido por sus compatriotas Daniele Bindoni y Alberto Tenogi; el cuarto árbitro será el estadounidense Joe Dickerson.

"Recibir el nombramiento para una final de la Copa Mundial es un inmenso honor, una gran responsabilidad y un privilegio. Es una emoción muy fuerte tener la oportunidad de representar a nuestro país, sabiendo que detrás de cada partido hay horas, meses y años de entrenamiento, estudio y preparación", dijo Mariani.

"Este es un momento que vivimos con profunda gratitud y orgullo, junto con mi equipo y los profesionales que me han apoyado a lo largo de mi carrera. Será la final de un torneo maravilloso, en el que todos los jugadores lo han dado todo y todos los equipos han aportado la pasión y la cultura de su país. Nosotros, como árbitros del Equipo Uno de la FIFA, hicimos lo mismo", agregó.

Mariani habló en nombre de todo el equipo arbitral. "Agradecemos personalmente a Pierluigi Collina y Massimo Busacca por seleccionarnos para esta competición y para la final. Nos proporcionaron instructores arbitrales de la FIFA del más alto nivel, con los que trabajamos a diario, tanto en el campo como en el aula, para alcanzar la excelencia, garantizar la coherencia y crear un equipo unido".

El colegiado tuvo también palabras de elogio para Chile como nación anfitriona. “Llevaré conmigo la pasión y la hospitalidad de Chile. Nunca habíamos estado aquí antes: es un país hermoso que, junto con su gente, deja una huella imborrable".

"Todas las instalaciones, los campos de entrenamiento, el transporte y las estructuras que nos acogieron fueron impecables. Ha sido una experiencia extraordinaria, llena de gente, pasión, colores, entusiasmo y ganas de celebrar y marcar la diferencia. Estamos listos para contribuir a un partido de fútbol que sea recordado por estos mismos valores: respeto, juego limpio y la alegría compartida del deporte", concluyó Mariani.