viernes 17 octubre 2025, 20:45
Arbitraje

Anunciados los equipos arbitrales para la final y el partido por el tercer puesto de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025™

  • El duelo por tercer puesto se jugará el sábado 18 de octubre y el partido por el título tendrá lugar el domingo 19, ambos en Santiago

  • Un total de 54 profesionales, entre árbitros y árbitros asistentes, han sido responsables de conducir los partidos Chile

  • El sistema de revisión en vídeo (FVS, por sus siglas en inglés) se utiliza en la competición

La FIFA anunció los equipos arbitrales para la final y el partido por el tercer puesto de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025™.

El partido por el título entre Argentina y Marruecos tendrá lugar el domingo 19 de octubre en Santiago de Chile, y comenzará a las 20:00 (hora local). El árbitro será el italiano Maurizio Mariani, quien será asistido por sus compatriotas Daniele Bindoni y Alberto Tenogi; el cuarto árbitro será el estadounidense Joe Dickerson.

"Recibir el nombramiento para una final de la Copa Mundial es un inmenso honor, una gran responsabilidad y un privilegio. Es una emoción muy fuerte tener la oportunidad de representar a nuestro país, sabiendo que detrás de cada partido hay horas, meses y años de entrenamiento, estudio y preparación", dijo Mariani.

"Este es un momento que vivimos con profunda gratitud y orgullo, junto con mi equipo y los profesionales que me han apoyado a lo largo de mi carrera. Será la final de un torneo maravilloso, en el que todos los jugadores lo han dado todo y todos los equipos han aportado la pasión y la cultura de su país. Nosotros, como árbitros del Equipo Uno de la FIFA, hicimos lo mismo", agregó.

Argentina v Nigeria: Round Of 16 - FIFA U-20 World Cup Chile 2025

Mariani habló en nombre de todo el equipo arbitral. "Agradecemos personalmente a Pierluigi Collina y Massimo Busacca por seleccionarnos para esta competición y para la final. Nos proporcionaron instructores arbitrales de la FIFA del más alto nivel, con los que trabajamos a diario, tanto en el campo como en el aula, para alcanzar la excelencia, garantizar la coherencia y crear un equipo unido".

El colegiado tuvo también palabras de elogio para Chile como nación anfitriona. “Llevaré conmigo la pasión y la hospitalidad de Chile. Nunca habíamos estado aquí antes: es un país hermoso que, junto con su gente, deja una huella imborrable".

"Todas las instalaciones, los campos de entrenamiento, el transporte y las estructuras que nos acogieron fueron impecables. Ha sido una experiencia extraordinaria, llena de gente, pasión, colores, entusiasmo y ganas de celebrar y marcar la diferencia. Estamos listos para contribuir a un partido de fútbol que sea recordado por estos mismos valores: respeto, juego limpio y la alegría compartida del deporte", concluyó Mariani.

Panama v Korea Republic: Group B - FIFA U-20 World Cup Chile 2025

Por su parte, el partido por el tercer puesto se disputará el sábado 18 de octubre, también en Santiago, pero desde las 16:00 (hora local). El árbitro será Omar Abdulkadir, de Somalia, asistido por Gilbert Cheruiyot, de Kenia, y Abelmiro Montenegro, de Santo Tomé y Príncipe; el cuarto áribtro será Khalid Al Turais, de Arabia Saudí.

Designaciones de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025™
