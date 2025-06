Gianni Infantino y el presidente de la Federación de Fútbol de Singapur hablaron del Mundial de Clubes FIFA

El presidente elogió la relación, forjada a través de los programas Forward y Football for Schools de la FIFA

Li, que fue elegido presidente de la FAS el 28 de abril de 2025, es también empresario que fundó el conglomerado tecnológico Sea Ltd y presidente del Lion City Sailors FC, que juega en la primera división de la Premier League de Singapur y fue recientemente subcampeón de la AFC Champions League Two. Li ha prometido centrarse en las infraestructuras y el desarrollo de los jóvenes como dos pilares de su mandato. Era la primera vez que Li tenía la oportunidad de reunirse con el presidente de la FIFA desde su elección en abril de 2025.

"Cuando visité Singapur en 2021 sentí la gran pasión de su pueblo por el fútbol, y eso se reflejaba en el trabajo realizado para impulsar el deporte en el país. La FIFA tiene una relación consolidada y fructífera con la FAS a través de los programas Forward y Football for Schools de la FIFA, y he ofrecido el pleno apoyo de la FIFA al presidente Li y a su equipo y le he felicitado por su reciente elección".