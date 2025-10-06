Sierra Leona persigue hacer historia en la Copa Mundial mientras el presidente de la FIFA se reúne con los líderes de la nación africana

Babadi Kamara, recién elegido presidente de la Federación Sierraleonesa de Fútbol (SLFA), dio las gracias a la FIFA por su apoyo y puso de relieve la importancia de las infraestructuras

Sierra Leona vive la mejor campaña de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA™ de su historia

Infantino también se reunió en septiembre, en Nueva York, con Julius Maada Bio, presidente de Sierra Leona

Con Sierra Leona a punto de concluir la campaña clasificatoria para la Copa Mundial de la FIFA™ más alentadora de su historia, el presidente de la Federación Sierraleonesa de Fútbol (SLFA por sus siglas en inglés), Babadi Kamara, se reunió con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para hablar de infraestructuras e inversión en el país de África Occidental.

Ambos líderes se dieron cita en Kinshasa (RD del Congo) en vísperas de la 47.ª Asamblea General Ordinaria de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), y tres días antes de que Sierra Leona disputara un partido clave en su campaña clasificatoria para la que sería su primera Copa Mundial de la FIFA™.

"Somos una nación amante del fútbol. Somos una de las pocas naciones de la región que ve fútbol cada dos días", explicó Kamara, elegido presidente de la SLFA el 2 de agosto de 2025 y bajo cuyo liderazgo el Bo Rangers se convirtió en una potencia futbolística a nivel nacional.

La FIFA se ha comprometido a transformar la pasión de Sierra Leona en oportunidades y resultados a través del Programa Forward de la FIFA, que ya brindó su apoyo a la instalación de canchas de césped artificial por diferentes ciudades del país – dos en Freetown y uno en cada una de las ciudades de Bo, Kenema y Port Loko, Bo City y Kenema—, además de la reparación de un sexto campo, así como a las mejoras en el centro técnico, equipamientos de transporte y más. En octubre de 2022 arrancó en Sierra Leona la liga femenina, también con el apoyo del Programa Forward de la FIFA.

Infantino, que ya se había reunido a finales de septiembre de 2025con el presidente de Sierra Leona, Julius Maada Bio, durante la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU, reafirmó su voluntad de impulsar las perspectivas futbolísticas del país.

"Me complació hablar de fútbol con el presidente de la Federación Sierraleonesa de Fútbol, Babadi Kamara, en la RD del Congo, particularmente del apoyo que brinda el Programa Forward de la FIFA", declaró Infantino en Kinshasa. "Tras mi encuentro con el presidente de Sierra Leona, Julius Maada Bio, el mes pasado en Nueva York, continué las conversaciones sobre los asuntos de desarrollo de las infraestructuras y fútbol femenino. También hablamos de la importancia de la buena gobernanza y de ayudar a los jóvenes a tener más oportunidades, y cómo nuestro deporte puede marcar una diferencia positiva en la sociedad".

Kamara declaró que las canchas son la clave para ampliar esas oportunidades vitales, añadiendo que tan solo cinco de los 16 distritos de Sierra Leona cuentan en la actualidad con terrenos de juego adecuados."Le recalqué todo eso al presidente, para que sepa que de verdad necesitamos infraestructuras futbolísticas en los 16 distritos políticos de Sierra Leona, de modo que los escolares puedan jugar en sus distritos y no tengan que desplazarse de un distrito a otro, con todos los riesgos que conlleva viajar", afirmó Kamara.

"Para mí, la buena gobernanza y las infraestructuras futbolísticas son mi prioridad, y esa es la dirección en la que estamos trabajando", añadió. "Para garantizar que renovamos el fútbol de Sierra Leona y lo hacemos muy interesante para los jugadores".

El 8 de octubre, Sierra Leona recibirá a Burkina Faso en Paynesville (Liberia) en un clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA 26™ que determinará si el combinado puede seguir aspirando a una plaza en el Torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA del año que viene, y por consiguiente a la posibilidad de viajar a la gran cita mundial.

Sierra Leona es tercera del Grupo A de la competición preliminar africana a tres puntos de Burkina Faso, que es segunda, por lo que aún podría proclamarse subcampeona de grupo. Para lograrlo debe imponerse a Burkina Faso en primer lugar y posteriormente, el 12 de octubre, conseguir ante Yibuti en Casablanca (Marruecos) un resultado mejor que el que ese mismo día obtenga Burkina Faso contra Etiopía en casa. Si termina entre las cuatro mejores segundas, pasará al torneo clasificatorio africano en el que estará en juego la posibilidad de disputar en marzo de 2026 el torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA.

La trayectoria de Sierra Leona es un inspirador recordatorio de que todos los países tienen el potencial de mejorar si el fútbol se nutre a nivel de base. "Los estadios están siempre llenos porque somos una nación amante del fútbol. De modo que si la FIFA invierte y nos ayuda con las infraestructuras, siempre llevaremos a la FIFA en nuestros corazones", declaró Kamara. "Doy las gracias [al Sr. Infantino] por su liderazgo... Estas conversaciones fueron, en mi opinión, muy fructíferas. Para mí fue también un aprendizaje.