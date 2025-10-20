El presidente de la FIFA recibe la Gran Medalla Dorada de la Federación Boliviana de Fútbol, que conmemora el mérito deportivo

Gianni Infantino asiste a la celebración del centenario de la Federación Boliviana de Fútbol

El comité ejecutivo de la federación entregó al señor Infantino la Gran Medalla Dorada al mérito deportivo

El presidente de la FIFA asistió además a la inauguración de la primera fase del nuevo centro de entrenamiento de las selecciones nacionales

El presidente de la FIFA ha recibido de manos de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) la Gran Medalla Dorada al mérito deportivo, la más alta distinción que otorga la institución. El comité ejecutivo de la FBF concedió este reconocimiento a Gianni Infantino durante la gala conmemorativa del centenario de la institución.

El señor Infantino celebró la efeméride junto con Fernando Costa, presidente de la FBF; Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL; Mattias Grafström, secretario general de la FIFA; y un grupo de jugadores legendarios bolivianos.

"En este día histórico, tengo el placer de conmemorar el centenario de la Federación Boliviana de Fútbol en Bolivia —declaró el presidente Infantino—. Como decimos en la FIFA, el fútbol une el mundo, une países, une a todos los que sueñan, a todos los apasionados de lo que hacen y a todos aquellos que quieren vivir momentos emotivos y especiales. En este país, un grupo de visionarios fundaron la Federación Boliviana de Fútbol hace 100 años, exactamente el 12 de septiembre de 1925".

"Gracias a ellos y quienes los siguieron con más o menos éxito y al respaldo de todos los bolivianos, creamos un sueño. Ahora quiero que Bolivia siga creyendo. Sigamos soñando y llevando alegría y felicidad a todos".

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, asiste a la celebración del centenario de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) 02:52

El presidente de la FIFA asistió también a la inauguración del primer terreno de juego de la Casa de la Verde, el centro de la FBF que se está construyendo en Achumani, a las afueras de La Paz, con financiación del Programa de Desarrollo Forward de la FIFA y del programa Evolución de la CONMEBOL. Este nuevo campo, costeado por la CONMEBOL, es la primera fase del nuevo centro nacional de entrenamiento.

Cuando la Casa de la Verde esté terminada, tendrá tres campos de juego reglamentarios, alojamiento para 130 deportistas, una gran tribuna de 600 localidades, siete vestuarios, un gimnasio y una sala de congresos moderna. El complejo se convertirá en el centro nacional de entrenamiento de las selecciones absolutas, masculina y femenina, y de todos los grupos de edad.

"Cien años después de la creación de la Federación Boliviana de Fútbol, las selecciones nacionales tienen por fin su propio hogar —manifestó el presidente Infantino—. La FIFA se enorgullece de apoyar al fútbol boliviano en el desarrollo de infraestructuras y con su participación en nuestras competiciones mundiales ampliadas".

"He sido testigo de los progresos de la Casa de la Verde, una fantástica colaboración entre Bolivia, la CONMEBOL y la FIFA, que ayudará a preparar a las muchas generaciones de jugadoras y jugadores de este país que sueñan con llegar lejos en el fútbol. Juntos, hemos invertido en la juventud del fútbol boliviano, con el objetivo de lograr el desarrollo a largo plazo de las selecciones absolutas y juveniles, femeninas y masculinas".

Gianni Infantino asiste a la celebración del centenario de la Federación Boliviana de Fútbol Previous 01 / 10 FIFA President Gianni Infantino speaks during the Bolivia Football Association (FBF) centenary celebrations 02 / 10 FIFA President Gianni Infantino and Pierluigi Collina, Chairman of the FIFA Referees Committee, at the Centenary celebrations of the Bolivian Football Association 03 / 10 FIFA President Gianni Infantino, Bolivia Football Association (FBF) President Fernando Costa and FIFA Vice-President and CONMEBOL President Alejandro Domínguez 04 / 10 FIFA President Gianni Infantino and Bolivia Football Association (FBF) President Fernando Costa during the Centenary celebrations of the association 05 / 10 FIFA President Gianni Infantino presents a a commemorative jersey to Bolivia Football Association (FBF) President Fernando Costa 06 / 10 FIFA President Gianni Infantino, Bolivia Football Association (FBF) President Fernando Costa and FIFA Vice-President and CONMEBOL President Alejandro Dominguez 07 / 10 FIFA President Gianni Infantino and FIFA Vice-President and CONMEBOL President Alejandro Dominguez honour legends of Bolivian football 08 / 10 FIFA President Gianni Infantino speaks at the Bolivia Football Association (FBF) centenary celebrations 09 / 10 FIFA President Gianni Infantino and Bolivia Football Association (FBF) Vice-President Edwin Callapino 10 / 10 FIFA President Gianni Infantino and FIFA Vice-President and CONMEBOL President Alejandro Dominguez honour legends of Bolivian football Next

La FBF se fundó el 12 de septiembre de 1925 en Cochabamba y se afilió a la FIFA el 9 de julio de 1926 en el 15.º Congreso de la FIFA, celebrado en Roma (Italia). Bolivia participó en la edición inaugural de la Copa Mundial de la FIFA™, disputada en Uruguay en 1930, la primera de sus tres participaciones hasta la fecha en la competición.

El próximo marzo, Bolivia optará a su cuarta clasificación de la historia en la repesca intercontinental de la Copa Mundial de la FIFA 26™, donde hay dos plazas en disputa.

Además, la selección boliviana empezará su participación en la fase preliminar de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™ este 24 de octubre con un partido en casa contra Ecuador, correspondiente a la Liga de Naciones Femenina de la CONMEBOL. Además, el país disputará la inminente Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025™, que se celebrará del 3 al 27 de noviembre de este año.