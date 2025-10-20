El presidente de la FIFA alaba la "magnífica" Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025™

El Sr. Infantino acudió a Santiago para ver la final, en la que Marruecos derrotó a Argentina

El dirigente de la FIFA felicitó a Chile por su excelente organización de una competición "absolutamente excepcional"

Infantino también dio la enhorabuena a Marruecos por su primer título en una Copa Mundial Sub-20 de la FIFA™

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, alabó a Chile como país anfitrión de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA™ tras presenciar la victoria de Marruecos contra Argentina en la final celebrada en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago.

Marruecos conquistó su primer título en categoría sub-20 de la historia —el segundo para un país del continente africano— frente a 43.253 espectadores. El Sr. Infantino, que asistió a la final, entregó el trofeo al capitán del conjunto marroquí, Houssam Essadak.

El torneo se ha celebrado por segunda vez en Chile, país que ya albergó la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA™ en 1987 y que, con la edición actual, ha organizado un total de cinco competiciones de la FIFA.

Más de 585.000 personas asistieron en directo a los partidos del Mundial, que se retransmitió en 218 territorios. Las 24 selecciones en liza, procedentes de las seis confederaciones y entre las que había una debutante y cinco campeonas anteriores, disputaron un total de 52 partidos a lo largo de 23 días.

"Quiero dar las gracias a Chile por organizar una Copa Mundial Sub-20 de la FIFA absolutamente excepcional —declaró el presidente de la FIFA—. 600.000 seguidores vieron los partidos. Y hoy hemos visto un estadio lleno aquí en Santiago de Chile. ¡Qué calidez y entrega tiene esta afición!

Quiero darle las gracias a mi amigo Pablo (Milad), presidente de la Federación de Fútbol de Chile, a todo Chile, a los aficionados y a un país entregado al fútbol, como nos ha vuelto a demostrar con esta fantástica Copa Mundial Sub-20 de la FIFA".

La victoria de Marruecos tiene un mérito notable si se tiene en cuenta que fue su primera participación en 20 años en una competición que no disputaba desde 2005, edición en la que quedó en cuarto lugar. Con su victoria de este año, Marruecos se convierte en el segundo país de la CAF en alzar el trofeo tras el triunfo de Ghana en 2009.

"Dima Maghreb! Felicidades a Marruecos, selección campeona del mundo —declaró el Sr. Infantino—. Hoy hemos sido testigos de un gran encuentro en Santiago de Chile. Marruecos ha derrotado a Argentina por 2-0 y ha ganado esta magnífica Copa Mundial Sub-20 de la FIFA de Chile. Se lo merecen, ¡les felicito! ¡Enhorabuena!"

El presidente de la FIFA destacó la globalización y competitividad del fútbol, así como la representación de tres confederaciones entre los cuatro primeros países al término del torneo Asimismo, cinco de las seis confederaciones tuvieron más de un representante a lo largo de la fase de eliminación directa.

"Esto es la globalización del fútbol. Un Marruecos-Argentina en la final: esa es la esencia de este deporte. Enhorabuena también a Colombia [que ganó la medalla de bronce]. Y felicidades a Francia, que ha quedado cuarta".

Cabe destacar el uso de la revisión en vídeo (FVS) en la competición, una iniciativa que ha permitido a la FIFA obtener experiencia y datos sobre la utilidad de la tecnología a la hora de asistir a los equipos arbitrales en las competiciones juveniles internacionales.