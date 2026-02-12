El presidente de la FIFA recibe la prestigiosa Medalla de la Amistad de Mongolia

Gianni Infantino se ha reunido con la delegación mongola en la sede de la FIFA de Zúrich (Suiza)

El presidente de la FIFA, condecorado con la más alta distinción que concede el Estado de Mongolia a un ciudadano extranjero

Las conversaciones han girado en torno a los progresos de la cooperación para el desarrollo del fútbol

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, recibió a una delegación de la Federación Mongola de Fútbol (MFF) en la sede de la FIFA de Zúrich (Suiza), donde se le entregó el más alto honor que concede el Estado de Mongolia a un ciudadano extranjero, la Medalla de la Amistad.

Esta distinción simboliza los fuertes y crecientes lazos que unen el organismo rector internacional y el fútbol mongol. El señor Infantino agradeció este emotivo gesto a los miembros de la delegación, entre los que se encontraban la Excelentísima Davaasuren Gerelmaa, embajadora de Mongolia en la Confederación Suiza, y el presidente de la MFF, Anandbazar Tsogt-Ochir.

"Me honra profundamente recibir la Medalla de la Amistad, la más alta condecoración que concede Mongolia a un extranjero —declaró el presidente de la FIFA—. Juntos contribuimos a hacer realidad las aspiraciones de desarrollo que tiene el país, como el fortalecimiento de su fútbol femenino, y su empeño por alcanzar nuevas cotas en los próximos años".

Durante el encuentro, la delegación explicó la enorme incidencia que está teniendo el Programa de Desarrollo Forward de la FIFA en las infraestructuras de Mongolia. Entre las principales mejoras del centro de tecnificación nacional se encuentran la construcción de una cúpula hinchable, la rehabilitación de un terreno de juego ecológico y la instalación de nuevos campos de césped artificial y reflectores.

La MFF se ha fijado además la prioridad de reforzar el fútbol femenino, tras el nombramiento de su nueva secretaria general, Oyunchimeg Surenkhor, una directiva procedente del sector financiero y comprometida con el fomento de la inclusión de las mujeres en el deporte.

Sobre los terrenos de juego, la MFF se ha fijado el objetivo de aupar a su selección a las 100 primeras posiciones de la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola. Para conseguirlo, la federación se apoya en el Programa de Desarrollo del Talento de la FIFA, que promueve en el país un proyecto de academia de élite para 240 jugadores y catorce entrenadores con licencia A de la AFC.