"Increíble momento": Las mascotas de la Copa Mundial de la FIFA 26™ acompañaron al presidente sobre el escenario del Festival Global Citizen

Maple™ el alce, Zayu™ el jaguar y Clutch™ el águila presentados al público

El presidente de la FIFA anunció que un dólar de cada entrada de la Copa Mundial de la FIFA 26™ vendida irá a parar al Fondo FIFA Global Citizen para la Educación

El fondo busca proporcionar a los niños y niñas de todo el mundo acceso a una educación de calidad y a la práctica del fútbol

Las tres mascotas de la Copa Mundial de la FIFA 26™, Maple™ el alce, Zayu™ el jaguar y Clutch™ el águila, se presentaron al público al unirse al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sobre el escenario frente a 80.000 espectadores en el Festival Global Citizen, celebrado en el Central Park de Nueva York (Estados Unidos).

Durante su alocución, Infantino anunció que un dólar de cada entrada de la Copa Mundial de la FIFA 26™ vendida irá a parar al Fondo FIFA Global Citizen para la Educación, creado en abril de 2025 con el fin de recaudar 100 millones de dólares para proporcionar a los niños y niñas de todo el mundo acceso a una educación de calidad y a la práctica del fútbol.

Al presidente de la FIFA se unieron sobre el escenario Hugh Evans, consejero delegado de Global Citizen; Carli Lloyd, ganadora de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™; Liza Koshy, actriz e influencer estadounidense; y Hugh Jackman, actor australiano. Las entradas para la Copa Mundial de la FIFA 26, en la que participará la cifra récord de 48 equipos y se disputará en 16 ciudades sede de Canadá, México y Estados Unidos del 11 de junio al 19 de julio de 2026, se pondrán a la venta en FIFA.com/tickets.

"La Copa Mundial de la FIFA es el único evento en el que todo el planeta se une en un mismo escenario", declaró el presidente de la FIFA junto al trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™. "Un dólar de cada entrada vendida de la Copa Mundial [de la FIFA] irá directamente al Fondo FIFA Global Citizen para la Educación, y esto proporcionará educación de calidad y acceso al fútbol a los niños y niñas de todo el mundo".

Durante el Mundial de Clubes FIFA 2025™, disputado en Estados Unidos en junio y julio de 2025, ya se donó al fondo un dólar de cada entrada vendida.

Liza Koshy explicó al público presente: "Cuando os unís a nosotros en las gradas, no solo estáis celebrando el hermoso deporte que todos amamos; estáis creando un hermoso futuro para la próxima generación".

Posteriormente, Hugh Jackman comentó. "Estoy entusiasmado. Me encanta el deporte. ¿A quién no le gusta el fútbol... La idea de que el deporte más popular del mundo se una a Global Citizen es algo que simplemente creo que acentúa y destaca el poder de este movimiento. Y me encanta que sea algo que une a las personas. Que Global Citizen se una ahora a la FIFA, a líderes gubernamentales, a líderes empresariales, es muy poderoso y emocionante".

La colaboración entre la FIFA y Global Citizen comenzó en el mismo festival hace exactamente un año, cuando se anunciaron las ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA 26.

"Qué increíble momento compartir escenario frente a 80.000 entusiastas espectadores en el Festival Global Citizen con las mascotas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Maple, Zayu y Clutch", afirmó el presidente de la FIFA tras el acto. "No solo representan a nuestros tres países anfitriones, también la alegría, unidad y felicidad que el fútbol aporta al mundo entero".

El Presidente de la FIFA Gianni Infantino, en el Festival Global Citizen

"Junto a Global Citizen hemos creado el Fondo FIFA Global Citizen para la Educación con el objetivo de recaudar 100 millones de dólares antes de la Copa Mundial de la FIFA. Ya se han alcanzado los 30 millones de dólares para brindar educación de calidad a los niños y niñas, lo que les proporcionará esperanza, oportunidades y la posibilidad de soñar a lo grande".

"Mi más profundo agradecimiento a todos los implicados en hacer posible esta estimulante velada".

Y añadió: "Poder aunar fuerzas, unir música, fútbol, hacer el bien... es algo de lo que estamos orgullosos y damos las gracias a Global Citizen, Hugh Evans, Hugh Jackman y a todos los participantes, son todos fantásticos".

Maple el alce (en representación de Canadá), Zayu el jaguar (en representación de México) y Clutch el águila (en representación de Estados Unidos) se han creado con mimo para dar vida a la riqueza cultural, el legado y el espíritu de cada país anfitrión, y para transmitir un mensaje de unión, diversidad y pasión compartida por el deporte más popular del mundo.