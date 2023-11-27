A falta de pocas semanas para que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Gianni Infantino asegura que será "una experiencia inolvidable"

"Los preparativos van sobre ruedas y la expectación es cada vez mayor", afirmó el presidente de la FIFA

El partido inaugural de la primera Copa Mundial de la FIFA™ con 48 selecciones se jugará el 11 de junio

Se espera que siete millones de aficionados llenen los estadios de una competición que coorganizan Canadá, México y Estados Unidos

Los países coanfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Canadá, México y Estados Unidos, están "trabajando de manera incansable» para garantizar que "todo el mundo disfrute de una experiencia inolvidable", manifestó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, cuando falta menos de un mes para que comience la competición.

A principios de este mes se anunciaron más detalles sobre los artistas de renombre internacional que actuarán en las ceremonias de inauguración de cada uno de los tres países anfitriones, y actualmente se está instalando césped nuevo en varios de los estadios que acogerán la gran cita.

Asimismo, las ciudades anfitrionas y las bases operativas repartidas por los tres países están dando los últimos retoques en el tramo final de la cuenta atrás para la Copa Mundial de la FIFA™ más inclusiva de la historia.

"Los preparativos van sobre ruedas y la expectación es cada vez mayor. Llevamos años esperando este momento, y ya falta muy poco para el saque inicial. Estamos deseando que empiece", declaró Gianni Infantino en referencia al primer partido, que enfrentará a México y Sudáfrica el 11 de junio en Ciudad de México. "Los tres países anfitriones se han volcado con este extraordinario acontecimiento deportivo, el mayor de todos los tiempos. Las 16 ciudades anfitrionas están trabajando de manera incansable para garantizar que todo esté a punto para recibir a las aficiones. Habrá FIFA Fan Festivals y proyecciones públicas en los tres países. Todos los alcaldes, gobernadores y dirigentes de estos países se han comprometido a garantizar que todo el mundo disfrute de una experiencia inolvidable".

Se espera que más de seis millones de aficionados vivan en directo la competición, mientras que seis mil millones de personas seguirán los 104 partidos en todo el planeta.

"Estamos preparados para abrir las puertas y recibir al mundo en Canadá, México y Estados Unidos —indicó el presidente de la FIFA, quien destacó la colaboración de la FIFA con Fanatics, la plataforma deportiva mundial que acercará la competición más que nunca a los aficionados en los días previos a la final del 19 de julio en Nueva York Nueva Jersey—. También estamos trabajando con Fanatics, y del 16 al 19 de julio estaremos presentes en el Javits Center con motivo del Fanatics Fest. Otra gran novedad es que la rueda de prensa de la FIFA previa a la final se celebrará allí, lo que supondrá otra magnífica experiencia".

La competición contará con numerosos hitos históricos, entre ellos, la primera final de la Copa Mundial de la FIFA™ con un espectáculo en el descanso, producido en colaboración con Global Citizen. En él se mostrará la labor que realiza el organismo rector y se concienciará sobre el Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de USD para ampliar el acceso al deporte y a una educación de calidad a los niños de todo el mundo.