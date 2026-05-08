Finaliza la instalación del terreno de juego del escenario de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El Estadio Nueva York Nueva Jersey acogerá ocho partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluida la final

El césped tardó varios meses en desarrollarse tras años de investigación

La FIFA busca uniformidad en los terrenos de juego de los 16 estadios

Cinco años de investigación, innovación y colaboración, con el objetivo de ofrecer el mejor terreno de juego posible para los futbolistas, han culminado con la instalación del césped del Estadio Nueva York Nueva Jersey, donde se disputará la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El verde se colocó en un periodo de dos días tras ser transportado en varios camiones desde el vivero Carolina Green Turf Farm (Carolina del Norte), a cientos de kilómetros de distancia. El campo, que se estrenará el 13 de junio con motivo del Brasil – Marruecos de la fase de grupos, acogerá hasta ocho partidos, incluida la gran final del 19 de julio.

Instalación del terreno de juego del escenario de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ 02:04

"La FIFA ha dedicado mucho tiempo y esfuerzos al programa de investigación. A la hora de crear un campo para la Copa Mundial o para cualquier torneo, contar con tantos datos y con un proceso de reflexión como el que hemos tenido resulta muy beneficioso", explicó David Graham, director de infraestructura de campos de fútbol de la FIFA.

Graham pasó a detallar los pasos siguientes. "El domingo iniciaremos el proceso de cosido híbrido, que nos llevará entre cuatro y cinco días, en función del clima. Una vez completado, continuaremos con el recebo y la aireación, además de las tareas habituales de siega, riego e irrigación. Y luego solo nos quedará repetir el proceso hasta que se acerque el inicio del torneo, momento en el que tocará pulir los últimos detalles para que el campo luzca perfecto el primer día de partido".

Graham explicó que han sido necesarios "unos seis o siete años de investigación" para garantizar las condiciones óptimas de los terrenos de juego de los 16 estadios de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ repartidos por Canadá, México y Estados Unidos. Los estudios incluyeron datos extraídos de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™.

"La propia FIFA y el equipo de gestión de terrenos de juego confían en la ciencia para proporcionar la mejor superficie posible el día de partido. Ha sido un proceso muy estimulante y del que se ha hablado mucho: la innovación es la base de todo nuestro trabajo", añadió.