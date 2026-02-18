El presidente de la FIFA visitó el Líbano y se reunió con el presidente Aoun y el primer ministro Salam para tratar asuntos relacionados con el desarrollo del fútbol

En el marco de su visita al país, el presidente de la FIFA se reunió con el presidente Joseph Aoun y el primer ministro Nawaf Salam

Las conversaciones con el gobierno y la Federación Libanesa de Fútbol giraron en torno a las futuras iniciativas para fortalecer el desarrollo del fútbol en el país

El presidente Infantino también recibió un pasaporte libanés

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, visitó el Líbano, donde se reunió con el presidente Joseph Aoun y el primer ministro Nawaf Salam para conversar sobre los próximos pasos en el desarrollo del fútbol en el país. Entre los temas tratados figuraron la construcción de un nuevo estadio y el potencial del fútbol como herramienta de cohesión social.

Durante la visita, Infantino recibió un pasaporte libanés en un acto al que asistieron el ministro del Interior y Municipalidades, Ahmad al‑Hajjar; el presidente de la Federación Libanesa de Fútbol (LFA), Hachem Haidar; y el secretario general de la LFA, Jihad El-Chohof.

"En este día especial, en el que recibí mi pasaporte libanés tras la ciudadanía que el presidente Aoun me concedió en noviembre, dialogamos sobre el proyecto de un nuevo estadio en el país y sobre el poder incomparable del fútbol para conectar y unir a las comunidades"—afirmó el presidente de la FIFA en un acto al que también asistió la ministra de Deporte y Juventud, la doctora Nora Bayrakdarian—. "Nuestro deporte sigue demostrando que puede unir a personas en torno a la celebración, a la vez que aporta un valor extraordinario en materia educativa y en el fortalecimiento de la cohesión social".

"En el Líbano me siento como en casa y, de la mano del presidente, de la Federación Libanesa de Fútbol, del gobierno y del ministerio de deportes, nos aseguraremos de que los aficionados de este país tan apasionados por el fútbol cuenten con todas las oportunidades para jugar, crecer y vivir la alegría que ofrece nuestro maravilloso deporte", señaló Gianni Infantino.

En octubre de 2019, el Líbano pasó a ser uno de los dos primeros países en poner en marcha la iniciativa Football for Schools de la FIFA. A través del Programa de Desarrollo Forward de la FIFA, también se ha apoyado el desarrollo del fútbol en el país con fondos de la LFA destinados a la renovación de varios estadios y a la organización de competiciones de fútbol base, juveniles y femeninos.

Los avances han quedado patentes en el rendimiento deportivo. La selección nacional masculina absoluta disputó las dos ediciones más recientes de la Copa Asiática de la AFC, en 2019 y 2023, y solo necesita un empate en su encuentro final como local frente a Yemen, el 31 de marzo de 2026, para sellar su clasificación en la edición de 2027.