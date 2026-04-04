El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, es alabado por su pasión y conocimientos futbolísticos

Pierluigi Collina describe a Infantino como una "enciclopedia viviente"

La FIFA se ha transformado desde su elección como presidente, el 26 de febrero de 2016

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha recibido infinidad de felicitaciones de múltiples personalidades, entre las que se incluyen jefes de Estado y campeones de la Copa Mundial de la FIFA™, que han hablado de la pasión y el entendimiento del fútbol, de los conocimientos y de la atención por el detalle que ha demostrado a lo largo de sus primeros diez años en el cargo.

Infantino, elegido en el Congreso Extraordinario del 26 de febrero de 2016, ha transformado la FIFA, a la que ha convertido en un ente ampliamente respetado por gobiernos y organizaciones internacionales de todo el mundo y ha restaurado su posición como organismo rector del fútbol mundial.

"Creo que es un verdadero apasionado del fútbol, algo que no he visto habitualmente entre los administradores del fútbol", comentó el exdelantero de Alemania Occidental Karl-Heinz Rummenigge, que también fue director general del FC Bayern de Múnich. El exdelantero italiano Christian Vieri opina lo mismo: "Sigue todos los partidos y torneos. No se pierde ninguno. No hay nadie que haga algo así", explicó.

El expresidente de Argentina, Mauricio Macri, añadió: "Veo un organismo más consciente de su responsabilidad, más centrado en la transparencia y más comprometido en recuperar la confianza. Y ello se debe sin duda a las reformas y al deseo inequívoco de cambio implementado por el presidente Gianni Infantino".

Macri, presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, explicó que Infantino ha sabido entender la capacidad que tiene el fútbol para promover cambios sociales positivos. "Hace mucho que se habla sobre el poder social del fútbol. Sin embargo, para llevar esta idea a la práctica, se necesita una estructura, además de compromiso y continuidad. La creación de la Fundación FIFA en 2018 fue un paso clave, ya que sirvió para materializar esta visión, en línea con la visión de Gianni Infantino, que sabe que el fútbol es realmente una herramienta que genera cambios y mejoras".

El Programa Football for Schools de la FIFA, creado en 2019 para promover la adquisición de aptitudes para la vida a través de divertidas actividades futbolísticas, ha beneficiado a millones de niños y niñas de 139 países hasta la fecha.

"A través del Programa Football for Schools de la FIFA, he podido comprobar de primera mano las repercusiones positivas que el fútbol tiene en la comunidad y en las vidas de los jóvenes participantes y sus familias —explicó Kaká, campeón de la Copa Mundial de la FIFA™ con Brasil y que en 2019 asistió a un evento del programa en el Líbano—. Fue increíble ver el efecto que tiene en la vida de la gente, en los jóvenes y en toda la comunidad. Estoy muy contento de que más de la mitad de las federaciones miembro de la FIFA se hayan inscrito al programa y lo usen como herramienta educativa".

El objetivo principal de la FIFA es hacer crecer el fútbol en todas las federaciones miembro (FM) de la FIFA. A través del Programa de Desarrollo Forward de la FIFA, el órgano rector del fútbol mundial ha invertido en infraestructuras, ha financiado parte de los gastos de las selecciones nacionales y ha ayudado a las FM a organizar competiciones. Por su parte, el Programa de Desarrollo del Talento de la FIFA está ayudando a las FM a garantizar que los jugadores con talento reciban las oportunidades necesarias para demostrarlo.

"La FIFA ha continuado con su desarrollo, especialmente en África y en las nuevas federaciones miembro. Así es como podemos hacer crecer el fútbol en todo el mundo, y la FIFA goza de un gran prestigio en estos países", afirmó Guy Parmelin, presidente de Suiza.

Por su parte, el presidente de Ruanda, Paul Kagame, explicó que la FIFA había mandado un mensaje muy importante al albergar el 73.73.73. en su país en 2023. "El mensaje era sencillo: el fútbol no discrimina ni conoce fronteras. Todo el mundo puede contribuir a su crecimiento", explicó.

Una parte importante del desarrollo del talento ha sido la ampliación de los torneos juveniles. La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA™ se disputa ahora anualmente, tanto en categoría masculina como femenina, y el número de participantes ha aumentado a 48 y 24 selecciones, respectivamente. "No hay nada mejor para un joven de 15, 16 o 17 años que competir cada año, especialmente a estos niveles", explicó Javier Mascherano, exjugador argentino y actual entrenador del Inter Miami CF.

Por otro lado, la ampliación de la Copa Mundial de la FIFA™ a 48 equipos ha permitido que más países tengan la posibilidad de competir en el mayor escenario mundial y, de hecho, Cabo Verde, Curasao, Jordania y Uzbekistán debutarán en la edición de 2026 tras clasificarse por primera vez en su historia.

"Lo único que necesitamos es un ejemplo de éxito, un jugador procedente de un país que nadie esperaba ver y que brille en el torneo contra los mejores equipos y jugadores", expresó John Terry, exdefensa de Inglaterra y el Chelsea.

"Con la expansión a 48 equipos, habrá más partidos, más diversión, más países siguiendo la Copa Mundial y más visibilidad para naciones que nunca han disputado el torneo», declaró Cafu, capitán de la selección brasileña que alzó el título en 2002.

El fútbol femenino es otro ejemplo claro de éxito. «En los últimos diez años, durante la presidencia de Gianni Infantino, el fútbol femenino ha crecido exponencialmente. Ha aumentado la participación, han aumentado los premios y cada año aumenta también el número de competiciones. Todo ello brinda a niñas y mujeres de todo el mundo la oportunidad de jugar y de disfrutar del fútbol», afirma Heather O’Reilly, que ganó la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ con Estados Unidos en 2015.

Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, habló de la atención que el presidente de la FIFA presta a cada detalle. "Recuerdo el primer partido en el que se probó el VAR, el 1 de septiembre de 2016 en Bari. Gianni Infantino estaba sentado frente a dos pantallas en el interior de una furgoneta minúscula —explicó—. Su pasión por el fútbol es innegable, y su objetivo es globalizarlo y brindar la oportunidad a todo el mundo de practicarlo".