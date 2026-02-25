El presidente de la FIFA asiste a la inauguración del hotel del Centro Técnico de selecciones nacionales de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla

El hotel del Centro Técnico para el Alto Rendimiento inaugurado en la sede de la FCF en Barranquilla será utilizado por todas sus selecciones

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, describe el proyecto como un "símbolo y... motivo de orgullo"

Entre los asistentes al evento estuvo Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL y vicepresidente de la FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, asistió el martes 24 de febrero a la inauguración del hotel del Centro Técnico para el Alto Rendimiento de la Federación Colombiana de Fútbol en su sede de Barranquilla, proyecto al que describe como un "símbolo y... motivo de orgullo".

En un área de 3.857 metros cuadrados, el hotel consta de 48 habitaciones con capacidad para 69 huéspedes. Además, cuenta con una recepción, terrazas familiares y zonas lúdicas, de spa y de masajes, entre otras amenidades. Todo está conectado con los campos de juego, gimnasios, consultorios y zonas médicas del predio, bajo un concepto integral en el que los y las futbolistas tengan todo lo necesario para su óptima preparación.

“Hoy en Barranquilla inauguramos este hotel 7 estrellas que es mucho más un Centro de Alojamiento, es todo un símbolo. Es un símbolo y, al mismo tiempo, un orgullo. Es el orgullo de una ciudad, de un país, de todo un continente y del presidente de la FIFA”, afirmó Gianni Infantino.

“Este centro les dará la oportunidad a los jóvenes, a los niños y a las niñas y a las selecciones mayores de entrenarse y de focalizarse en lo que es el fútbol. Pero más que esto, les demuestra a todos, a los jugadores, a los aficionados y a los medios de comunicación, cuál es la ambición de Colombia... Colombia continúa demostrando por qué es una potencia futbolística, y la FIFA se enorgullece de apoyarla en este camino”, agregó el presidente de la FIFA.

El evento, al que asistieron alrededor de 230 invitados, estuvo encabezado por Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y miembro del Consejo de la FIFA. Además, contó con la presencia de Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL y vicepresidente de la FIFA, y Claudio Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino y miembro del Consejo de la FIFA.

También estuvieron presentes Néstor Lorenzo, entrenador de la selección nacional que se prepara para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™, así como leyendas del fútbol colombiano como Francisco Maturana, Reinaldo Rueda, Faryd Mondragón, Catalina Usme, Faustino Asprilla, Carlos Vacca y René Higuita, además de autoridades locales y representantes de los clubes colombianos.

"Hoy cumplimos un sueño. Este Centro de Alojamiento es una obra que merecen nuestros futbolistas. De estos muchachos y estas muchachas no sólo necesitamos que nos aporten su calidad técnica, su calidad física, su don de gente... Necesitamos envolverlos para que su preparación sea integral. La infraestructura es fundamental para lograr los objetivos que nos proponemos", dijo Ramón Jesurún, presidente de la FCF.

La obra se ejecutó en 14 meses y costó alrededor de 10 millones de USD, cinco de los cuales aportó la Confederación Sudamericana de Fútbol. "Lo que vemos aquí es infraestructura… El dinero es solamente un medio, porque tenemos un objetivo, porque creemos en grande… Nosotros los dirigentes pasaremos, pero las obras van a quedar. ¡Felicitaciones por esta hermosa casa!", afirmó Alejandro Domínguez.

Tras la inauguración, Infantino, Domínguez y Jesurún presenciaron un amistoso entre las selecciones sub-17 de Colombia y Brasil. Ambos países se preparan para disputar el Campeonato Sudamericano de la categoría, torneo que otorga siete plazas para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026™.