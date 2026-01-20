La Federación Húngara de Fútbol celebra su 125.º aniversario

La Federación Húngara de Fútbol (MLSZ) se fundó el 19 de enero de 1901

La gran familia del fútbol se reúne para conmemorar grandes hitos de la historia

El presidente de la FIFA elogia a los entrenadores húngaros, que fueron pioneros en todo el mundo

El pasado lunes, la Federación Húngara de Fútbol (MLSZ) celebró el 125.º aniversario de su fundación con una cena de gala en Budapest, a la que asistió el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La historia futbolística de Hungría está repleta de éxitos. Además de haber logrado en tres ocasiones la medalla de oro en los Juegos Olímpicos (1952, 1964 y 1968), la selección magiar alcanzó la final de los Mundiales de la FIFA de Francia 1938 y Suiza 1954.

Varios exjugadores y entrenadores, así como autoridades deportivas y ministros para conmemorar este acontecimiento como se merece y seguir impulsando el fútbol húngaro.

Aleksander Čeferin, presidente de la UEFA, y Sándor Csányi, presidente de la MLSZ, recordaron en sus alocuciones al combinado de los años 50, conocido como la “generación de oro”, que contaba en sus filas con el gran Ferenc Puskás. Asimismo, el presidente Infantino declaró que se les considera uno de los mejores equipos de la historia.

“En la historia hay tres selecciones que todo el mundo conoce, seas de Vanuatu, de Namibia o de Guatemala, aunque no ganaron la Copa Mundial de la FIFA”, afirmó el presidente de la FIFA.

“La Brasil de Zico de 1982, la Holanda de Cruyff de 1974 y la Hungría de Puskás de 1954. Mucha gente recuerda incluso más a esta Hungría que a otros ganadores de la Copa Mundial de la FIFA, lo cual es un verdadero logro”, añadió.

Tanto es así, que el premio que entrega la FIFA al mejor gol del año se llama «Puskás» en honor a esta leyenda, que inició su carrera en el Honvéd de Budapest y más tarde destacó en el Real Madrid.

En la gala, también se rindió homenaje a los entrenadores húngaros que viajaron por todo el mundo para difundir las innovadoras tácticas y técnicas de sus clubes.

El presidente Infantino destacó la influencia de estos técnicos en el mundo entero: “Los excelentes entrenadores húngaros viajaron por todo el planeta: Sudamérica, África, Asia... estuvieron en todas partes”.

“Cuando viajo por el mundo, y ya he visitado unos 180 países, siempre visito el museo del fútbol del lugar y en todos ellos cuentan que hubo entrenadores húngaros que trabajaron allí en los años 60, 70 u 80”.

“Los talentosos técnicos de Hungría llevaron su estilo de juego a todo el mundo, y por ello la FIFA, yo mismo y todos los que amamos este deporte les estaremos eternamente agradecidos. Han aportado grandes jugadores y entrenadores al fútbol”, concluyó.

El presidente de la MLSZ y vicepresidente de la FIFA, Sándor Csányi, mencionó la labor de la federación en las últimas décadas para transformar el fútbol del país.

“En los años 80, el fútbol húngaro se estancó. Sin embargo, después de casi dos décadas de declive, y gracias a los esfuerzos de los últimos 15 años, hemos logrado revertir la tendencia —declaró, y añadió que la selección absoluta masculina se había clasificado para las últimas tres ediciones de la Eurocopa, antes de manifestar su orgullo por las inversiones realizadas en instalaciones, que se han traducido en un aumento de la participación—.

Gracias a la evolución de los últimos años, el fútbol amateur y profesional húngaro dispone de una de las mejores infraestructuras del mundo. “En los últimos 15 años hemos construido 1600 campos y renovado 3800 terrenos de juego en colaboración con organizaciones deportivas —señaló—. Además, el número de jugadores federados ha aumentado en más del triple, hasta alcanzar los 300 000. En 2010, 27 000 niños de entre cinco y catorce años tenían acceso a instalaciones deportivas. En la actualidad, esa cifra se ha incrementado hasta los 140 000”, destacó.

El presidente Infantino también elogió la labor del presidente Csányi y el apoyo del Gobierno húngaro: “No hay duda de que Sándor está devolviendo a Hungría a la senda del éxito. Hoy nos acompañan leyendas del fútbol húngaro, que tantas veces emocionaron a su gente”.