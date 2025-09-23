El presidente de la República Centroafricana, Faustin-Archange Touadéra, agradece a la FIFA su apoyo y colaboración

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se reunió en Nueva York con el presidente de la República Centroafricana, Faustin-Archange Touadéra

Ambos líderes conversaron sobre el papel del fútbol en la sociedad y las maneras de proporcionar más oportunidades a la gente joven

El Programa Forward de la FIFA financia la construcción de un pionero centro técnico dedicado al fútbol femenino

El presidente de la República Centroafricana, Faustin-Archange Touadéra, agradeció al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el apoyo de la FIFA al desarrollo del fútbol en el país durante una reunión entre ambos celebrada al margen del 80.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York (Estados Unidos).

El fútbol ha avanzado a paso de gigante allí en los últimos años gracias a los esfuerzos del gobierno del presidente Touadéra, en colaboración con la Federación Centroafricana de Fútbol (FCF), bajo la batuta de su presidente, Célestin Yanindji, y la FIFA.

Durante la reunión, Touadéra destacó que la FIFA ha puesto en marcha los proyectos de los que se habló en reuniones anteriores, cumpliendo su compromiso en pro del desarrollo juvenil. El presidente de la FIFA, quien anteriormente se había reunido con el presidente Touadéra en la Oficina de la FIFA en París en 2024 y con motivo de una visita al país en 2021, agradeció al presidente de la República Centroafricana su compromiso de trabajar conjuntamente y utilizar el fútbol como herramienta para el desarrollo juvenil.

"Tuve el gran placer de reunirme con el presidente de la República Centroafricana, S.E. Faustin-Archange Touadéra, en Nueva York 🇺🇸 para conversar acerca del papel del fútbol en la sociedad y de cómo podemos proporcionar más oportunidades a la gente joven de este país", declaró el presidente de la FIFA.

"Desde nuestro último encuentro, en París el año pasado, se ha lanzado una iniciativa como parte del Programa FIFA Football for Schools, cuyo objetivo es incrementar la práctica del fútbol en las escuelas y dotar al personal docente de las capacidades necesarias para enseñar nuestro deporte. Asimismo, la FIFA brinda apoyo a la construcción de infraestructuras en el país, en especial a través de un proyecto pionero: la creación de un centro técnico dedicado al desarrollo del fútbol femenino".

"También tuvimos la oportunidad de hablar sobre el proyecto FIFA Arena de construcción de minicampos de fútbol, así como de la cooperación de la FIFA con el gobierno y los grupos de interés locales, incluyendo el gran trabajo de la Federación Centroafricana de Fútbol, bajo la batuta de su presidente, Célestin Yanindji".

El propio presidente Touadéra puso en enero de 2024 la primera piedra del centro técnico dedicado al fútbol femenino, que se está construyendo en Liton, en las inmediaciones de la capital, Bangui. Además de formar a las jóvenes jugadoras, su objetivo es ayudarlas a que prosigan sus estudios y crear un entorno propicio para su desarrollo social y profesional.

Se trata de uno de los pocos centros técnicos a nivel mundial dedicado al desarrollo del fútbol femenino, y el pionero proyecto, financiado a través del Programa Forward de la FIFA, demuestra el firme compromiso del país con el fútbol femenino.

Ahora mismo hay en marcha un proyecto para la construcción de diez minicampos de fútbol en Bangui y por todo el país como parte de la iniciativa FIFA Arena, a través de la cual se instalarán 1.000 de estas minicanchas en todo el mundo, particularmente en zonas rurales y desfavorecidas.

Otra iniciativa, lanzada en el marco del Programa FIFA Football for Schools, busca incrementar la práctica del fútbol en las escuelas y reforzar las capacidades del personal docente a la hora de formar en materia futbolística. Se presentó en septiembre de 2025 tras un Memorando de Acuerdo firmado en julio de 2025 en la Oficina de la FIFA en Rabat (Marruecos), y se seleccionó a la República Centroafricana y a Níger como países piloto para la implantación del proyecto.

La FIFA también brinda su apoyo al gobierno y a la FCF en su proyecto para renovar el estadio nacional, para que las selecciones de la República Centroafricana puedan jugar ante su afición en su propio país, ya que por ejemplo, sus partidos de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 26™ se han celebrado en Marruecos.

La República Centroafricana tomó parte en marzo de 2024 en la edición inaugural de la FIFA Series, enfrentándose a Papúa Nueva Guinea y Bután en Sri Lanka, y la FCF ya ha renovado el centro técnico nacional con la financiación del Programa Forward de la FIFA para proporcionar instalaciones modernas a las figuras del mañana.