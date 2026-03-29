El presidente de la FIFA asiste a la reapertura del Estadio Ciudad de México

Gianni Infantino asistió a la reinauguración del estadio, que culminó con el amistoso México - Portugal

El emblemático coliseo se ha reformado en vísperas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Pelé y Diego Maradona vivieron allí sus mejores momentos en la Copa Mundial de la FIFA™

Gianni Infantino asistió a la reinauguración oficial del Estadio Ciudad de México. El histórico coliseo, donde Pelé y Diego Maradona vivieron sus mejores momentos en la Copa Mundial de la FIFA™, se prepara para albergar el torneo por tercera vez, todo un récord.

La cancha, que será el escenario de cinco encuentros de la gran fiesta del fútbol, incluyendo el duelo inaugural entre México y Sudáfrica el 11 de junio, se ha sometido a una exhaustiva renovación en vísperas del certamen. La Copa Mundial de la FIFA 2026™ será la más grande e inclusiva jamás celebrada, con 48 selecciones participantes por primera vez en la historia.

Infantino estuvo presente para la ocasión, que culminó con un amistoso entre Portugal y México, coanfitriona de la Copa Mundial de la FIFA 2026 junto a Canadá y Estados Unidos.

"Fue un placer estar en el Estadio Ciudad de México, una auténtica catedral del fútbol, en su reapertura tras su modernización", afirmó. "Lo más especial de todo fue compartir este momento con la apasionada afición de Ciudad de México. Sé que la selección nacional de México recibirá un apoyo increíble aquí. Es realmente especial estar de vuelta".

Desde su inauguración en 1966 el estadio se ha convertido en uno de los más emblemáticos del mundo y fue escenario de la Copa Mundial de la FIFA en 1970 y 1986 con el nombre de Estadio Azteca.

El coliseo vio a Pelé alzar su tercera y última Copa Mundial de la FIFA, cuando 100.000 espectadores presenciaron el triunfo de Brasil por 4-1 ante Italia en 1970. Maradona también conquistó allí su corona de la Copa Mundial de la FIFA merced a la victoria de Argentina por 3-2 frente a la República Federal de Alemania en la final de 1986, después de haber marcado "el gol del siglo" en cuartos contra Inglaterra.

Los recién completados trabajos suponen la primera gran reforma a la que se somete el estadio desde su inauguración. Se han utilizado elementos estructurales y tecnología para homenajear su historia, pero está preparado para el presente, prestando especial atención a la experiencia del aficionado, la sostenibilidad y la calidad del césped.