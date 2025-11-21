Las eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ « hacen soñar a sus países », declaró Infantino

Celebrados en la sede de la FIFA los sorteos de las eliminatorias europeas y el Torneo clasificatorio

Veintidós selecciones pugnarán por las seis últimas plazas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El presidente de la FIFA dijo a los equipos que « hacen soñar a sus países »

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, tomó parte en los sorteos del Torneo clasificatorio y las eliminatorias europeas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y dijo a los 22 equipos en liza que están haciendo soñar a sus países.

En primer lugar, seis combinados de cinco confederaciones tomarán parte en marzo de 2026 en el Torneo clasificatorio, con dos plazas en juego en la Copa Mundial de la FIFA 2026, a celebrar en Canadá, México y Estados Unidos.

« Les deseo la mejor de las suertes en el sorteo, y luego por supuesto, también en los partidos. Hacen soñar a sus países, hacen soñar a sus pueblos, hacen soñar a sus niños y niñas », afirmó el presidente de la FIFA antes del sorteo, que tuvo lugar en la sede de la FIFA, en Zúrich (Suiza).

Paralelamente, también en marzo de 2026, 16 selecciones participarán en las eliminatorias europeas.

« Como saben, hemos incrementado el número de participantes en esta Copa Mundial [de la FIFA] y también el número de participantes europeos », explicó Infantino. « De 13 hemos pasado a 16, así que habrá tres representantes europeos más, por eso las 16 que están aquí... están muy contentas, estoy seguro, de estar aquí porque su sueño y el sueño de sus países sigue vivo ».