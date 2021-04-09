El presidente de la FIFA y el Consejo de Europa sobre gobernanza del fútbol reafirman su alianza

El presidente de la FIFA Gianni Infantino ha mantenido conversaciones fructíferas con Lord Foulkes, miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que actualmente elabora un nuevo informe sobre la gobernanza del fútbol. En la reunión virtual se abordaron cuestiones fundamentales para la sociedad en las que la FIFA y el fútbol pueden desempeñar una labor importante.

"Hemos mantenido un diálogo muy constructivo en vistas del informe que está elaborando Lord Foulkes. Me complace comprobar que la FIFA y el Consejo de Europa seguimos colaborando manos a mano con objetivos, retos y prioridades comunes, en especial con respecto a la lucha contra la corrupción, la promoción de la buena gobernanza y la defensa de los derechos humanos —declaró el presidente de la FIFA—. No hay duda de que el fútbol pruebe contribuir a solucionar problemas sociales y promover cambios positivos en la sociedad. Nuestras dos organizaciones colaboran desde la firma del memorando de acuerdo de 2018, y ambos coincidimos en que debemos reforzar esta alianza con un nuevo plan de cooperación para los próximos años".

"La FIFA ha avanzado mucho en los últimos años con reformas de gran calado —afirmó Lord Foulkes—. Aprecio el compromiso de la FIFA y las medidas concretas que ha adoptado para reforzar el área de los derechos humanos en la gobernanza del fútbol, así como el especial énfasis puesto en la protección de la infancia, en particular mediante la iniciativa de crear un Centro Deportivo Seguro. Aún nos quedan retos por superar, por ejemplo, en cuestiones de igualdad de género en el fútbol, y la FIFA es consciente de ello. Confío en la FIFA, y en su presidente, que sin duda cumplirán con su compromiso de seguir mejorando la gobernanza y lograr un fútbol más solidario. Sabemos que es una organización responsable y un socio con el que podemos trabajar con total confianza para abordar algunos de los principales problemas sociales2.

La conversación giró en torno a la reforma del sistema de transferencias en curso iniciada por la FIFA. Lord Foulkes apoya este proceso, especialmente el principio y fundamento del nuevo reglamento sobre agentes de fútbol en el que se está trabajando actualmente, y cuyo objetivo es lograr una mayor transparencia y rendición de cuentas, así como que los fondos se distribuyan de un modo más justo por todos los estratos futbolísticos.

Otro tema de debate fueron las medidas aplicadas para mejorar los derechos laborales en Catar de cara a la próxima Copa Mundial de la FIFA™, lo que supone un reconocimiento de las importantes reformas llevadas a cabo y reafirma el compromiso de la FIFA de seguir trabajando para favorecer las condiciones laborales no solo en las sedes de los Mundiales de la FIFA.