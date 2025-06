El presidente de la FIFA se reúne con el director general de la OMS para evaluar los avances de su colaboración

"El doctor Tedros y yo ya llevamos trabajando juntos desde hace tiempo, pero cada vez que nos reunimos, no puedo evitar quedarme impresionado por su determinación y su pasión por mejorar la salud de cada persona de este planeta", afirmó Infantino en Nueva York, donde esta semana ha mantenido varias reuniones al margen de la Asamblea General de la ONU.

Sin duda, la alianza entre ambos organismos ha dado sus frutos en los casi cuatro años transcurridos desde su inicio. Se han promovido varias campañas digitales con éxito, como la campaña por la salud mental #ReachOut ; la iniciativa #SafeHome , concebida para combatir la violencia doméstica; o #ACTogether , que tenía como objetivo facilitar un acceso generalizado a las vacunaciones, vacunas y otras necesidades médicas durante la pandemia del coronavirus en particular.

La campaña ‘Football Unites the World’ , que contó con el apoyo de estrellas actuales y pretéritas como Linda Caicedo, Cristiano Ronaldo, Carli Lloyd, Lionel Messi, Neymar, Alexia Putellas y los embajadores de Buena Voluntad de la OMS para la salud y el deporte Alisson Becker y Didier Drogba, contribuyó a que la audiencia global respaldase las diferentes causas durante ambos certámenes.

Football Unites the World

Asimismo, a través de la campaña #BeActive , la asociación entre la FIFA y la OMS ha abogado por que los niños se muevan más, ya que los datos proporcionados por la OMS muestran que alrededor del 80% de los jóvenes a nivel mundial no hacen el suficiente ejercicio a diario.

"Hemos llevado a cabo una gran labor juntos durante los últimos cuatro años, y me complace que el memorando de entendimiento de la FIFA con la Organización Mundial de la Salud se haya renovado este año por cuatro años más", añadió el presidente de la FIFA. "El fútbol es el vehículo perfecto para el mensaje que nos gustaría difundir a los niños en particular, y he asegurado al doctor Tedros y a Michael Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, que la comunidad del fútbol mundial siempre está lista para apoyar a la Organización Mundial de la Salud en todo lo que podamos".