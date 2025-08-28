Gianni Infantino preparado para una "magnífica edición" de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA™ en Chile

El torneo permite "ver en acción a los mejores talentos" y refuerza "la misión fundamental de la FIFA para desarrollar el fútbol en todo el mundo", en palabras del presidente de la FIFA a un mes exacto de que el balón eche a rodar, el 27 de septiembre

La Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025™ reforzará "la misión fundamental de la FIFA para desarrollar el fútbol en todo el mundo" dando a algunos de los mejores jóvenes talentos de este deporte un escenario global en el que brillar, explicó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a un mes exacto de que el balón eche a rodar.

Superestrellas de la talla de Diego Maradona, Lionel Messi, Ronaldinho, Paul Pogba, Alexis Sánchez y Erling Haaland se dieron a conocer a nivel mundial en el segundo torneo más veterano de la FIFA, y según Infantino este año no va a ser distinto.

"Estimadas amigas y estimados amigos: en justo un mes, el balón comenzará a rodar en Chile, en lo que promete ser una magnífica edición de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA", afirmó en un mensaje en vídeo. "Tan importante como coronar al sucesor de Uruguay será ver en acción a los mejores talentos, algo que forma parte de la misión fundamental de la FIFA para desarrollar el fútbol en todo el mundo. No en vano el tema del torneo es Creando leyendas™".

La 24.º edición de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA™ comenzará el 27 de septiembre, y las 24 selecciones participantes, entre las que se incluyen cinco excampeonas y una debutante, Nueva Caledonia, pugnarán por suceder a Uruguay como campeona del mundo. Los partidos se disputarán en la capital de Chile, Santiago, así como en Valparaíso, Rancagua y Talca.

Es la segunda vez que Chile alberga el certamen, tras la edición de 1987, y esta es la quinta competición de la FIFA que se celebra en el país sudamericano. Infantino declaró que quienes se desplacen para disfrutar del torneo recibirán una cálida bienvenida.

"La hospitalidad chilena, por supuesto, es fantástica. Muchísimas gracias a la Federación de Fútbol de Chile y a todos los involucrados por su gran trabajo en la preparación de esta fiesta extraordinaria. La gira del trofeo comenzará a principios de septiembre, lo que, sin duda, aumentará todavía más las expectativas", añadió el presidente de la FIFA.