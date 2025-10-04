La Copa Mundial de la FIFA 2030™ protagonista de la reunión de Gianni Infantino con la delegación de Sudamérica

El presidente de la FIFA mantuvo conversaciones con los jefes de gobierno de Paraguay y Uruguay, así como con presidentes de la confederación y de federaciones miembro

Argentina, Paraguay y Uruguay albergarán un partido cada una durante la Copa Mundial de la FIFA 2030 ™ como parte de la celebración del centenario del torneo

Las conversaciones tuvieron lugar al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York (Estados Unidos)

Gianni Infantino se reunió con representantes de los tres países sudamericanos (Argentina, Paraguay y Uruguay) que albergarán partidos como parte de las celebraciones del centenario de la Copa Mundial de la FIFA™ en 2030.

Para conmemorar el centenario de la primera Copa Mundial de la FIFA, celebrada en Uruguay en 1930, en cada uno de los tres países mencionados se disputará un partido del torneo de 2030, mientras que Marruecos, Portugal y España coorganizarán el resto de encuentros.

"Tuve el honor de reunirme hoy en Nueva York con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, así como con el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, el presiente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, y el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso", declaró el presidente de la FIFA, que estuvo acompañado por Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, durante el encuentro celebrado durante la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la UNU 2025.

"Hablamos sobre unir al mundo en sus hermosos países durante los partidos de celebración del centenario de la Copa Mundial de la FIFA 2030", añadió Infantino. "Fue alentador ver que comparten la misma visión para honrar el legado de nuestro deporte, celebrando el presente e inspirando a las futuras generaciones. También los felicité por la clasificación de sus países para la Copa Mundial de la FIFA del próximo año".

La decisión de establecer este formato sin precedentes para el certamen de 2030 se tomó por consenso cuando las 211 federaciones miembro de la FIFA se reunieron virtualmente con motivo del Congreso Extraordinario de la FIFA celebrado en diciembre de 2024.

Infantino se mostró convencido de que las autoridades, tanto gubernamentales como futbolísticas, de los tres países garantizarán que el histórico torneo se celebre por todo lo alto.

"Bajo su liderazgo, el fútbol ha experimentado un gran progreso y sigue ofreciendo oportunidades a los jóvenes", apuntó el presidente de la FIFA. "Juntos, nos aseguraremos de que los amantes del fútbol de estas naciones —y de todo el continente sudamericano— disfruten de algo muy especial en 2030".

El partido inaugural tendrá como escenario el Estadio Centenario de Montevideo (Uruguay), donde el 30 de julio de 1930 se disputó la final de la primera Copa Mundial de la FIFA, en la que el combinado anfitrión derrotó a Argentina por 4-2.

Yamandú Orsi, presidente de Uruguay, dijo que el partido inaugural será un homenaje a la historia del fútbol y celebrará la herencia de la Copa Mundial de la FIFA. "Es un honor. Es un reconocimiento a lo que esas personas hicieron hace 100 años, pero al mismo tiempo es una manera de comprender que el fútbol, que es tan importante en la cultura de la región de Río de la Plata y de Sudamérica, es más que un deporte y una competencia, está en nuestro ADN", afirmó Orsi.

"Es cierto que el deporte evoluciona y que la tecnología avanza, pero también está el reconocimiento a una historia que nos llena de orgullo y nos honra".

La Copa Mundial de la FIFA 2030™ protagonista de la reunión de Gianni Infantino con la delegación de Sudamérica Previous 01 / 04 FIFA President Gianni Infantino and FIFA Secretary General Mattias Grafström holding talks with the heads of state of Paraguay and Uruguay, together with confederation and national associations presidents 02 / 04 FIFA President Gianni Infantino welcomes Paraguay President Santiago Peña 03 / 04 Uruguayan Football Association President Ignacio Alonso, FIFA President Gianni Infantino and Uruguay President Yamandú Orsi 04 / 04 CONMEBOL President Alejandro Domínguez, Uruguay President Yamandú Orsi and FIFA President Gianni Infantino Next