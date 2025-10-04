Líderes políticos de Marruecos, España y Portugal conversaron con Gianni Infantino sobre la Copa Mundial de la FIFA 2030™

Aziz Akhannouch, primer ministro de Marruecos; Pedro Sánchez presidente de España; y Paulo Rangel, ministro de Estado y de Asuntos Exteriores de Portugal, se reunieron con Gianni Infantino, presidente de la FIFA

Marruecos, Portugal y España coorganizarán la Copa Mundial de la FIFA 2030™

Infantino declaró que el torneo será una "inolvidable celebración del fútbol"

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se reunió con Aziz Akhannouch, primer ministro marroquí, Pedro Sánchez, presidente español y Paulo Rangel, ministro de Estado y Asuntos Exteriores portugués, para hablar de los preparativos de la Copa Mundial de la FIFA 2030™, coorganizada por los tres países.

El certamen será la primera Copa Mundial de la FIFA™ masculina disputada en dos continentes, y tras la reunión mantenida en Nueva York (Estados Unidos) durante la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU 2025, Infantino declaró que será una "inolvidable celebración del fútbol".

"Mantuvimos positivas conversaciones sobre unir al mundo cuando sus hermosos países coorganicen la Copa Mundial de la FIFA 2030. Esta será la primera vez en la historia que el certamen se celebre en Europa y África, y acercara los dos continentes aún más", afirmó el presidente de la FIFA.

"Dos de los países con más tradición y éxito en el fútbol aunarán fuerzas con un país africano que ha realizado increíbles progresos en los últimos años, como vimos en la Copa Mundial de la FIFA 2022, donde se convirtió en el primer combinado de ese continente en alcanzar las semifinales. Con increíbles estadios y un fantástico ambiente, los aficionados de todo el mundo disfrutarán de una increíble celebración del fútbol que dejará un enorme legado en los tres países".

Y añadió: "Los tres países tienen considerable experiencia a la hora de albergar con éxito grandes torneos internacionales, y doy las gracias a los señores Akhannouch, Sánchez y Rangel por su tiempo y su espíritu colaborativo en nuestros preparativos para una increíble edición del centenario de la Copa Mundial de la FIFA".

Durante el torneo, Argentina, Paraguay y Uruguay también albergarán un partido cada una como parte de la celebración del centenario, dado que la edición inaugural del certamen se celebró en Uruguay en 1930.

Marruecos, Portugal y España fueron nombradas sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2030™ por aclamación durante el Congreso extraordinario de la FIFA, que el 11 de diciembre de 2024 reunió de manera virtual a las 211 federaciones miembro.

