"Hoy celebramos juntos", declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el conmemorativo sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Infantino dio la bienvenida al mundo junto a los jefes de estado de los tres países anfitriones en un sorteo histórico

Las selecciones clasificadas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y los equipos participantes de los torneos clasificatorios conocieron a sus primeros rivales mundialistas en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas

El presidente de la FIFA declaró que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ será "el acontecimiento más grandioso que la humanidad haya contemplado y que jamás volverá a contemplar"

En una jornada estelar celebrada en Washington D. C., Gianni Infantino, presidente de la FIFA, dio la bienvenida al mundo en el sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Acompañado por varias celebridades y personalidades de renombre, así como por tres jefes de estado, Infantino anticipó la celebración de la que promete ser la competición más grande en la historia del fútbol.

"No se trata de un sorteo convencional: estamos en América. Y por ello, hay que convertirlo en un espectáculo", señaló Infantino en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas. El sorteo final cumplió con esa premisa, ya que ofreció un despliegue artístico con las actuaciones musicales de Andrea Bocelli, Lauryn Hill, Robbie Williams y Nicole Scherzinger, así como una divertida atmósfera festiva gracias a los presentadores Heidi Klum y Kevin Hart.

El espectáculo fue la antesala del acontecimiento que todos esperaban: el tradicional sorteo que dividió a las selecciones participantes en doce grupos y trazó su camino hacia la gloria mundialista. Una competición de alcance y magnitud incomparables exigía un sorteo a su altura, el cual estuvo marcado por estilo y calidad. Infantino inauguró la ceremonia con un mensaje inspirador sobre la trascendencia que tendrá la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

"Es mucho más que una competición deportiva. Será el acontecimiento más grandioso que la humanidad haya contemplado y que jamás volverá a contemplar", afirmó Gianni Infantino.

"Nos acogen tres países extraordinarios: Canadá, Estados Unidos y México. Contamos con 16 ciudades anfitrionas maravillosas. Participarán 48 equipos que representan a 48 países distintos y que se medirán en 104 partidos para coronar a un solo campeón mundial —continuó—. Nos espera un verano emocionante, del 11 de junio al 19 de julio. Será sin duda un acontecimiento único y estelar", señaló el presidente de la FIFA.

Las grandes figuras del deporte norteamericano Tom Brady, Wayne Gretzky, Aaron Judge y Shaquille O’Neal se sumaron a los presentadores Rio Ferdinand y Samantha Johnson para llevar a cabo el sorteo de los grupos. Su impecable desempeño a lo largo de un procedimiento complejo y emocionante reflejó temple y seguridad. Lo lograron pese a que instantes antes su participación estuvo a punto de verse comprometida.

"Se han documentado mucho sobre el sorteo, sobre quiénes serían los asistentes y quiénes lo conducirían... La verdad es que hubo cambios de última hora. Hace un momento tuvimos una reunión y decidimos modificar todo", bromeó el presidente de la FIFA instantes antes de que comenzara el sorteo.

A continuación dio la bienvenida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al primer ministro de Canadá, Mark Carney, quienes ocuparon sus asientos en la sala de conciertos del Kennedy Center. Los jefes de estado de los tres países anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, comprometidos con el propósito de acoger el acontecimiento deportivo más emblemático de la historia, protagonizaron un acto simbólico que anticipa el espíritu de unión que caracterizará al Mundial: subieron al escenario para extraer de los bombos los nombres de sus naciones, antes de posar para tomarse un selfi con Gianni Infantino.

Se trató de una escena hecha a la medida de la ocasión.

“Hoy, por supuesto, estamos aquí para celebrar, para ser felices. Nunca olvidemos disfrutar el momento”, expresó Infantino. Encarnó ese espíritu y animó a canadienses, estadounidenses y mexicanos en la audiencia a corear ovaciones patrióticas que imprimieron un tono festivo a la jornada, anunciando así la cita futbolística sin precedentes que tendrá lugar en junio y julio del próximo año.

“El fútbol es un lenguaje que se traduce en emoción, amor por el juego y alegría colectiva. Porque deben recordar que la FIFA ha brindado felicidad a la humanidad durante más de un siglo”, concluyó el presidente de la organización rectora del fútbol.