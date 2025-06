El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aplaude el "impresionante" desarrollo del fútbol en Mongolia

"El ritmo de los progresos del fútbol en Mongolia es impresionante. Me alegro de haber tenido la oportunidad de reunirme con el nuevo presidente de su federación, Anandbazar Tsogt-Ochir, en Miami —ha declarado Gianni Infantino—. Me ha explicado sus proyectos para el futuro, y me satisface que sus comentarios sobre la participación de Mongolia en la FIFA Series sean tan positivos.