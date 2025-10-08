La comunidad de voluntariado de la FIFA alcanza los dos millones de miembros y Gianni Infantino muestra su agradecimiento hacia "el grupo más diverso del mundo"

Se han recibido más de un millón de solicitudes para la Copa Mundial de la FIFA 26™, un hito en el programa de voluntariado de la institución

Las personas voluntarias tienen entre 18 y 92 años y proceden de 226 países y territorios

"Cuando acudo a una competición y tengo la ocasión de encontrarme con ustedes, soy consciente de la increíble variedad de nacionalidades, edades, géneros, procedencias y profesiones que me recibe", declaró el presidente de la FIFA

Tras la cifra récord de solicitudes recibidas para la Copa Mundial de la FIFA 26™, la comunidad de voluntariado de la FIFA duplicó sus cifras y alcanzó los dos millones de miembros, hito que el presidente de la institución, Gianni Infantino, destacó al alabar al "grupo más diverso del mundo". Se trata de un dato sin precedentes en el ámbito deportivo, con más de un millón de solicitudes para un total de 65.000 funciones ligadas al Mundial del año que viene. Semejante interés en participar en el programa eleva la cifra actual de miembros de la comunidad de voluntariado a dos millones. Dichas personas proceden de 226 países o territorios, dato que refleja el carácter global del fútbol actual. "En la FIFA, siempre decimos que el fútbol une el mundo, y cuando acudo a una competición y tengo la ocasión de encontrarme con ustedes, soy consciente de la increíble variedad de nacionalidades, edades, géneros, procedencias y profesiones que me recibe", declaró el Sr. Infantino.

"Contamos con voluntarios de entre 18 y 92 años, desde estudiantes que empiezan su camino hasta jubilados que desean compartir sus conocimientos y experiencias. Es el grupo más diverso del mundo; cada persona tiene una historia que contar".

Los voluntarios de la FIFA han desempeñado su labor en 25 competiciones y actos, incluidas la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™, la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia & Nueva Zelanda 2023™ y la edición inaugural del Mundial de Clubes FIFA™ celebrado este año.

Asimismo, la comunidad de voluntariado cuenta con representantes de las seis confederaciones. En lo que respecta a la distribución de miembros por continentes, Norteamérica encabeza la clasificación (con algo más del 40 %), seguida de cerca de África (con un 38 %). En términos de nacionalidad, los ciudadanos estadounidenses se sitúan en lo alto de la tabla con más de 400.000 miembros, con sus vecinos mexicanos —coanfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 26™— en segundo lugar, con un total de 210.000 voluntarios. Más de 200.000 voluntarios proceden de Marruecos, que se dispone a organizar la inminente Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA™ y que será coanfitriona de la Copa Mundial de la FIFA 2030™. En los siguientes lugares de la clasificación están otro de los países anfitriones del Mundial de 2026, Canadá, seguida de Argelia y Kenia.

Cerca del 60 % de personas voluntarias tiene entre 18 y 29 años, y la gran mayoría se sitúa por debajo de los 50. Algo más del 5 % se encuentra en la franja de edad de entre 51 y 92 años, lo que da buena muestra de que cualquier persona mayor de 18 años puede contribuir al éxito de las competiciones de la FIFA.

Los voluntarios de la FIFA han ofrecido más de dos millones de horas de ayuda en los torneos del órgano rector del fútbol mundial; con su participación, ayudan a generar el mejor ambiente posible y a dar a conocer la cultura de los países anfitriones. En consonancia con el lema de la campaña Beat as One™, los voluntarios trabajan codo con codo con el personal y los representantes de la FIFA para llevar a cabo toda clase de tareas, como recibir a personalidades VIP, ayudar a los aficionados a encontrar sus asientos, portar banderas, brindar apoyo a los miembros de la prensa o preparar las tarjetas de acreditación.

"A menudo son ustedes las primeras personas con la que se encuentran los aficionados, jugadores y demás asistentes a un Mundial, una competición en la que crearán recuerdos para toda la vida —apuntó el presidente de la FIFA—. No podemos olvidar que nada de esto sería posible sin ustedes. Estamos muy orgullosos de trabajar a su lado y que nuestros corazones latan como uno solo".