El presidente de la FIFA expresó su agradecimiento a las federaciones miembro por su apoyo durante los últimos 10 años

Gianni Infantino confirmó que "hemos devuelto el fútbol a la FIFA y la FIFA al fútbol" desde su elección el 26 de febrero de 2016

Las federaciones miembro de la FIFA han seguido un nuevo camino basado en reformas, transparencia y desarrollo

Infantino afirmó que la FIFA es el aglutinante que mantiene unido al fútbol

En el 10.º aniversario de su elección como presidente de la FIFA, Gianni Infantino escribió a los presidentes de las 211 federaciones miembro para agradecerles su apoyo y su ayuda a la FIFA para transformar la gobernanza del deporte más popular del planeta.

Enumerando los 11 logros clave desde su elección en el Congreso Extraordinario celebrado en Zúrich (Suiza) el 26 de febrero de 2016, declaró: "Creo que hemos devuelto con éxito el fútbol a la FIFA y la FIFA al fútbol. Y lo hemos hecho juntos".

Infantino recordó que cuando fue elegido, la FIFA afrontó una crisis que puso en peligro su propia existencia y que, al votar por él, el Congreso de la FIFA eligió emprender un camino hacia adelante "basado en reformas, transparencia y desarrollo".

Y recalcó que la unidad entre la FIFA y las federaciones miembro había sido clave para la transformación del fútbol. "Es, por lo tanto, con un gran sentido de unidad que me gustaría extender mi más profundo agradecimiento por su trabajo, dedicación y, por supuesto, por su apoyo inquebrantable a la hora de hacer esto posible y por su papel al devolver la FIFA al fútbol en los últimos 10 años", declaró el presidente de la FIFA.

Asimismo habló de la importancia para el fútbol de una FIFA fuerte y operativa. "La FIFA es el aglutinante que mantiene unidos a la pirámide del fútbol y al ecosistema del fútbol en general", apuntó, añadiendo que también han transformado la percepción de la FIFA como institución. "Por eso una FIFA fuerte, de confianza y unificada no solo es deseable, es de hecho necesaria para que nuestro deporte siga prosperando". Y concluyó: "Muchas gracias por velar por los intereses del fútbol y por reconocer que, aunque vivimos en un mundo marcado por la división y el conflicto, el fútbol sigue siendo ese gran poder que nos une a todos".