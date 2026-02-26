El presidente de la FIFA expresó su agradecimiento a las federaciones miembro por su apoyo durante los últimos 10 años

Gianni Infantino confirmó que "hemos devuelto el fútbol a la FIFA y la FIFA al fútbol" desde su elección el 26 de febrero de 2016
Las federaciones miembro de la FIFA han seguido un nuevo camino basado en reformas, transparencia y desarrollo
Infantino afirmó que la FIFA es el aglutinante que mantiene unido al fútbol
En el 10.º aniversario de su elección como presidente de la FIFA, Gianni Infantino escribió a los presidentes de las 211 federaciones miembro para agradecerles su apoyo y su ayuda a la FIFA para transformar la gobernanza del deporte más popular del planeta.
Enumerando los 11 logros clave desde su elección en el Congreso Extraordinario celebrado en Zúrich (Suiza) el 26 de febrero de 2016, declaró: "Creo que hemos devuelto con éxito el fútbol a la FIFA y la FIFA al fútbol. Y lo hemos hecho juntos".
Infantino recordó que cuando fue elegido, la FIFA afrontó una crisis que puso en peligro su propia existencia y que, al votar por él, el Congreso de la FIFA eligió emprender un camino hacia adelante "basado en reformas, transparencia y desarrollo".
Y recalcó que la unidad entre la FIFA y las federaciones miembro había sido clave para la transformación del fútbol. "Es, por lo tanto, con un gran sentido de unidad que me gustaría extender mi más profundo agradecimiento por su trabajo, dedicación y, por supuesto, por su apoyo inquebrantable a la hora de hacer esto posible y por su papel al devolver la FIFA al fútbol en los últimos 10 años", declaró el presidente de la FIFA.
Asimismo habló de la importancia para el fútbol de una FIFA fuerte y operativa. "La FIFA es el aglutinante que mantiene unidos a la pirámide del fútbol y al ecosistema del fútbol en general", apuntó, añadiendo que también han transformado la percepción de la FIFA como institución. "Por eso una FIFA fuerte, de confianza y unificada no solo es deseable, es de hecho necesaria para que nuestro deporte siga prosperando". Y concluyó: "Muchas gracias por velar por los intereses del fútbol y por reconocer que, aunque vivimos en un mundo marcado por la división y el conflicto, el fútbol sigue siendo ese gran poder que nos une a todos".
Los logros clave son:
Más financiación directa para las federaciones miembro a través del Programa Forward de la FIFA, introducido en 2016. La financiación se ha multiplicado por siete desde entonces y las federaciones miembro deciden la mejor forma de invertir en el desarrollo del fútbol en sus propios territorios.
Mas desarrollo de jóvenes talentos en las federaciones miembro de la FIFA gracias al Programa de Desarrollo del Talento de la FIFA. Lo que se busca es garantizar que todos los jugadores jóvenes tengan la oportunidad de hacer crecer su talento independientemente de sus circunstancias financieras o del lugar del mundo donde viven.
Más desarrollo de capacidades dentro de las federaciones miembro de la FIFA en ámbitos administrativos clave, como jurídico, financiero, infraestructura, médico, TI, salvaguardia y seguridad, además de programas específicos dirigidos a mujeres en puestos de liderazgo en el fútbol.
Más implicación en la toma de decisiones por parte de las federaciones miembro de la FIFA, que se reúnen en foros abiertos, denominados Cumbres Ejecutivas de la FIFA, para compartir y analizar ideas sobre el futuro del fútbol, junto las recién introducidas Comisiones Permanentes de la FIFA.
Más imparcialidad sobre el terreno de juego para las federaciones miembro de la FIFA gracias a la introducción del sistema de videoarbitraje (VAR) en 2018, ya implantado en 83 federaciones miembro. La FIFA ha tratado de seguir democratizando estos beneficios, en primer lugar, con la creación del VAR simplificado y, más recientemente, con la introducción del sistema de revisión en vídeo. Por otra parte, en 2024 la FIFA adoptó la Postura Global contra el Racismo, con el apoyo unánime de las 211 federaciones miembro.
Más transparencia fuera del terreno de juego para las federaciones miembro de la FIFA con la presentación de cuentas anuales según los estándares más elevados (Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF); un programa de auditoría central que cubre todos los fondos de desarrollo; y transparencia en los procesos de presentación de candidaturas y designaciones para los grandes torneos.
Proporcionar más ocasiones de jugar a las selecciones masculinas con la ampliación de la Copa Mundial de la FIFA™ a 48 participantes, lo que ofrece a más países la oportunidad de soñar con disputar el torneo, y la introducción del certamen FIFA Series™, que en 2026 contará con la participación de 36 equipos de seis continentes.
De igual modo, las selecciones femeninas también tienen más oportunidades con la ampliación de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ a 32 participantes en la edición de 2023 y a 48 a partir de 2031. Se han puesto en marcha más de 1.700 proyectos de desarrollo del fútbol femenino en 204 federaciones miembro.
Más oportunidades para las selecciones juveniles de las federaciones miembro, creando rutas más claras desde el fútbol de base hasta la élite. La ampliación de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA™, tanto masculina como femenina, ha expuesto a más jugadores y jugadoras de todo el mundo a la experiencia de disputar una competición internacional a edades más tempranas. Entretanto, las vidas de miles de jóvenes se verán transformadas con la introducción de la nueva Copa Mundial Sub-15 de la FIFA, que tendrá el formato de un festival de fútbol y estará abierta a las 211 federaciones miembro.
Más ayuda para las federaciones miembro en momentos difíciles, incluyendo el Plan de Apoyo COVID-19, dotado con 1.500 millones de dólares, y la financiación de ayuda de emergencia en caso de desastre, proporcionada por la Fundación FIFA para contribuir a la recuperación cuando ocurren desastres naturales. En diciembre de 2025 el Consejo de la FIFA aprobó la creación de un fondo de recuperación tras conflictos, para proporcionar la tan necesaria ayuda a quienes viven los horrores de la guerra y garantizar que el fútbol siga siendo un vector para la paz en tiempos convulsos.
Más atención al fútbol de clubes junto con las federaciones miembro de la FIFA, incluyendo la primera e histórica edición del Mundial de Clubes FIFA™ en 2025, a la que seguirá la nueva Copa Mundial de Clubes Femenina en 2028, además de la Copa Intercontinental de la FIFA, que se disputará anualmente, y la Copa de Campeones Femenina de la FIFA™. La FIFA también ha incrementado la distribución y ampliado el alcance del Programa de Ayudas a Clubes de la FIFA.