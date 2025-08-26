Las visitas de inspección de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025™ han concluido

Las inspecciones de los estadios, la seguridad y las infraestructuras han finalizado en las cuatro ciudades anfitrionas: Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca

La competición se disputará del 27 de septiembre al 19 de octubre

Las entradas están disponibles en FIFA.com/tickets

Cuando falta solo un mes para que comience la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025™, la FIFA ha concluido la última ronda de visitas de inspección técnica a las cuatro ciudades anfitrionas de una competición que dará a conocer al mundo las leyendas del futuro.

Los partidos se disputarán del 27 de septiembre al 19 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile, el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, el Estadio El Teniente de Rancagua y el Estadio Fiscal de Talca.

Durante las visitas, expertos en las diferentes áreas operativas evaluaron las instalaciones de los estadios, las medidas de seguridad y las infraestructuras técnicas. En las reuniones entre las autoridades, los representantes del Gobierno y los organizadores locales se confirmó que todo estaba preparado para albergar la competición, y quedaron patentes la ilusión y el entusiasmo crecientes en todas las ciudades.

Será la segunda vez que Chile acoja la competición masculina sub-20, que ya albergó en 1987 cuanto se llamaba Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA. Aquella primera edición se saldó con el triunfo de Yugoslavia sobre la República Federal de Alemania tras una tanda de penaltis. El país ha albergado además la Copa Mundial de la FIFA 1962™, la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2008™ y la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2015™.

En la segunda competición más antigua de la FIFA competirán este año, junto con la anfitriona, 23 selecciones, entre las que se incluye la debutante Nueva Caledonia:

AFC: Arabia Saudí, Australia, Japón y República de Corea CAF: Egipto, Marruecos, Nigeria y Sudáfrica Concacaf: Cuba, Estados Unidos, México y Panamá CONMEBOL: Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay OFC: Nueva Caledonia y Nueva Zelanda UEFA: España, Francia, Italia, Noruega y Ucrania

"Nos llena de alegría llevar esta competición a Chile —ha declarado Roberto Grassi, jefe del Departamento de Competiciones Juveniles de la FIFA—. Durante las últimas visitas de inspección, hemos notado la enorme expectación por el torneo y por el legado que dejará en las ciudades anfitrionas. Agradecemos de corazón a la Federación de Fútbol de Chile y a las autoridades nacionales y municipales el compromiso que están demostrando con el éxito de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA™".

A lo largo de la historia, esta competición ha servido de trampolín a grandes estrellas del fútbol de la talla de Diego Armando Maradona, Lionel Messi, Ronaldinho, Alexis Sánchez o Erling Haaland.