La Unión Africana y la FIFA refuerzan su colaboración en una reunión celebrada en Burundi

La FIFA presenta los planes para la próxima fase del programa Football for Schools

La iniciativa FIFA Arena proporciona apoyo en materia de infraestructuras

El fortalecimiento de los vínculos entre las escuelas y el fútbol amateur se antoja fundamental para el crecimiento

La FIFA participó el pasado mes de diciembre en la 5.ª reunión del Comité Técnico Especializado en Juventud, Cultura y Deporte (STC-YCS-V) de la Unión Africana, celebrada en Bujumbura (Burundi), que supuso un importante paso adelante para el desarrollo del fútbol en todo el continente.

Los ministros de toda la Unión Africana (UA) se reunieron para debatir el futuro de los jóvenes, la cultura y el deporte, otorgando una gran prioridad al programa Football for Schools de la FIFA y a la iniciativa FIFA Arena.

La FIFA presentó los avances del programa Football for Schools (F4S), en colaboración con la UNESCO, que tiene como objetivo contribuir a la educación, al desarrollo y a la autonomía de millones de niños y niñas de todo el mundo, además de integrar la educación en habilidades para la vida en las sesiones de fútbol, al tiempo que aumenta la participación de niños y niñas de entre 4 y 14 años. En la actualidad, el programa está presente en 151 países, incluidos 46 de África.

La presentación destacó el éxito de la fase 1 y la transición a la fase 2, con proyectos piloto ya en marcha en Níger y la República Centroafricana.

La nueva fase tiene como objetivo fortalecer el fútbol amateur, aprovechando las lecciones del Análisis del entorno del fútbol amateur de la FIFA, al tiempo que se refuerza y se aprovecha la experiencia existente de los profesores en la transmisión de habilidades esenciales para la vida a través del fútbol. Como ha señalado el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, "el fútbol es una escuela de vida", que enseña a los niños los valores del trabajo en equipo, la resiliencia y el espíritu deportivo.

Para garantizar la sostenibilidad, la FIFA colabora con las federaciones miembro (FM) y los gobiernos para integrar el fútbol en los planes de estudios nacionales. Esto se complementa con un modelo de formación en cascada y una aplicación específica disponible en varios idiomas que proporciona a los profesores recursos para entrenamientos de alta calidad.

Como complemento al enfoque educativo de F4S, la iniciativa FIFA Arena es un pilar fundamental para mejorar la infraestructura deportiva escolar. En el marco de este programa, la FIFA financia e instala hasta dos minicampos por FM en lugares seleccionados para ampliar el acceso seguro al fútbol.

La implementación de estas infraestructuras ya está en marcha, y en 2025 se finalizaron las instalaciones en Argelia, Yibuti, Liberia, Marruecos y Níger. Se prevé una nueva ampliación para 2026, que abarcará países como Benín, Kenia, Mozambique y Ruanda. Mientras que la FIFA proporciona las directrices técnicas y la infraestructura, los gobiernos anfitriones se encargan de preparar la plataforma y facilitar los trámites aduaneros.

La colaboración fue muy bien recibida por el Dr. Decius Hikabwa Chipande, presidente del Consejo Deportivo de la UA, quien señaló que estas iniciativas están en consonancia con el plan estratégico del consejo en materia de equidad, inclusión y rendimiento.

"Nos complace que la FIFA haya asistido a la 5.ª Comisión Técnica Especializada en Juventud, Cultura y Deporte, y estamos especialmente satisfechos con la colaboración en las iniciativas de Football for Schools de la FIFA, ya que los programas contribuyen a los tres pilares principales del Plan Estratégico Quinquenal del Consejo Deportivo de la UA: equidad e inclusión, participación y rendimiento en y a través del fútbol", afirmó.

La reunión concluyó con una resolución para estrechar la colaboración entre los gobiernos, la FIFA y las federaciones miembro con el fin de garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la Fase 2 y la iniciativa FIFA Arena por todo el continente.